Continuano le vicende dei protagonisti della nuova soap turca di Canale 5, DayDreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda dal 27 al 31 luglio rivelano che i telespettatori assisteranno a diversi colpi di scena. Sanem deciderà di rivelare a Can tutta la verità che ha taciuto per tanto tempo e per farlo chiederà aiuto a Emre. L'uomo, però, si rifiuterà di aiutarla temendo la brusca reazione del fratello per aver tramato contro l'azienda di famiglia con la complicità inconsapevole di Sanem. Osman si affermerà come modello e comincerà a essere corteggiato da Guliz.

Questo corteggiamento provocherà la gelosia di Leyla.

Osman e la sua nuova occupazione

Il giovane Osman si mostrerà a proprio agio nel ruolo di modello per l'azienda pubblicitaria dei fratelli Divit: con il suo fascino ruberà il cuore di Guliz. Sul set però il clima continuerà a essere molto teso e poco armonioso: Deren e Aylin infatti continueranno a scontrarsi su ogni cosa.

Sanem comincerà a essere assalita dai sensi di colpa per aver taciuto la verità a Can. Per questo motivo chiederà a Emre di aiutarla e di confessare tutto a suo fratello ma lui, temendo una reazione negativa dell'uomo, rifiuterà categoricamente certo del fatto che non riuscirebbero mai a ottenere il suo perdono.

Un nuovo progetto per l'azienda

Can e Sanem cominceranno insieme un nuovo progetto lavorativo. La sceneggiatura del nuovo lavoro dovrà essere elaborata dagli utenti del web. I due intraprenderanno il nuovo progetto e tra loro non mancheranno i soliti battibecchi ricchi di odio e amore. La sceneggiatura che verrà scelta per lo spot della società dei fratelli Divit sarà quella scritta da un utente che si firmerà con il nickname DayDreamer.

Tutti saranno molto soddisfatti della sceneggiatura ma allo stesso tempo saranno ignari del fatto che dietro a quel nikname in realtà c'è Sanem. La donna deciderà di non svelarlo a nessuno.

Muzzaffer geloso del successo che Osman riuscirà a riscuotere, comincerà ad attivarsi per diventare una star. Con i suoi bizzarri modi di fare però non potrà fare a meno di imbattersi in una sgradita sorpresa.

Can e Sanem cominceranno a cercare il quartiere adatto dove girare la sceneggiatura scritta dalla donna per il nuovo spot pubblicitario. I due finiranno però per avere un duro e spiacevole scontro che alla fine si rivelerà doloroso per entrambi. Osman continuerà a essere al centro delle attenzioni di Guliz e questo provocherà la gelosia di Leyla che non potrà fare a meno di accorgersi del corteggiamento della ragazza nei confronti del suo amico d'infanzia.

L'appuntamento con la soap è dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 2 e 45 del pomeriggio.