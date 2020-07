L’appassionante soap opera DayDreamer - le ali del sogno, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45, continua ad essere una delle serie televisive più seguite dal pubblico italiano. Non mancheranno di certo colpi di scena nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo la prossima settimana. Nell'episodio che i telespettatori potranno vedere il 13 luglio 2020 si assisterà, infatti, all’ingresso nelle trame del signor Levent (Baki Çiftçi) che porterà scompiglio tra i due protagonisti della commedia romantica. Quest’ultimo farà entrare ancora più in confusione Sanem Aydin (Demet Özdemir) oltre a far ingelosire di brutto Can Divit (Can Yaman).

Dagli spoiler turchi si evince che il primogenito di Remide potrebbe mandare in crisi il rapporto tra il ribelle fotografo e l’aspirante scrittrice.

Sin da subito il new entry punterà gli occhi sulla sorella di Leyla che riuscirà a convincerlo senza fare tanta fatica a collaborare con la Fikri Harika dopo avergli mostrato una delle sue idee innovative.

DayDreamer, trama 13 luglio: il signor Levent collabora con Can

Le anticipazioni dell’episodio della telenovela conosciuta dai fan turchi con il titolo originale di Erkenci Kuş e che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 13 luglio 2020 (a partire dalle 14:45) si rivelano entusiasmanti. Dopo l’inaspettato ritorno di Polen (Kimya Gökçe Aytaç) in Turchia entrerà in scena un nuovo personaggio che metterà il bastone tra le ruote a Can con il trascorrere dei giorni.

Si tratta di Levent, l'affascinante titolare di una famosa azienda strategica di prodotti organici che organizzerà il lavoro per promuoverli con la collaborazione del primogenito di Aziz.

Anche in questa importante occasione per il futuro dell’agenzia dei Divit, la sorella di Leyla mostrerà le sue qualità.

La fanciulla sarà decisa a fare una buona impressione su Levent pur avendo rimesso piede alla Fikri Harika da poco.

Il figlio della signora Remide accetta di lavorare con la Fikri Harika, Aylin di nuovo perdente

Nello specifico l’aspirante scrittrice cercherà di spiegare ciò che pensa del progetto ‘Galina’ al figlio maggiore della signora Remide.

Levent, stregato da Aydin, non ci penserà due volte ad accettare di lavorare con la Fikri Harika proprio in virtù dell’intervento provvidenziale della sorella di Leyla. A questo punto Sanem continuerà ad impegnarsi nel migliore dei modi insieme a Can per la realizzazione di una nuova campagna pubblicitaria.

Ad avere nuovamente la meglio sarà quindi la compagnia dei Divit dato che Aylin (Sevcan Yasar), la perfida rivale, riceverà l’ennesimo rifiuto.