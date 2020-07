Su Canale 5 continua ad andare in onda la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno ambientata a Istanbul. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 31 luglio 2020, Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman) a causa del loro diverso modo di pensare avranno l’ennesimo scontro che si rivelerà essere doloroso per entrambi.

Nello specifico il fotografo sarà furioso con l’aspirante scrittrice, quando le dirà che una persona che ama non scappa: la dura reazione dell’uomo farà cadere nello sconforto totale la sorella di Leyla.

DayDreamer, trama 31 luglio: Sanem e Can cercano una zona adatta per la sceneggiatura

Nella puntata della soap opera che i telespettatori italiani potranno seguire venerdì 31 luglio 2020, Muzzaffer manifesterà la sua gelosia nei confronti di Osman. Lo spasimante di Sanem farà il possibile per diventare una star con l’obiettivo di dimostrare a tutti di essere migliore del macellaio, dopo averlo visto ottenere un grande successo per aver rivestito il ruolo di modello alla Fikri Harika. Purtroppo il vicino di casa dell’aspirante scrittrice si imbatterà in una spiacevole sorpresa, dopo aver inviato delle foto a delle compagnie pubblicitarie. Scendendo nel dettaglio Muzzaffer dopo aver chiesto a Osman dei consigli su delle pose farà i conti con la polizia per la seconda volta, per non essersi presentato per il servizio militare.

Intanto Can e Sanem saranno impegnati a cercare un luogo in grado di dare la giusta atmosfera, al progetto di quest’ultima. Il quartiere più adatto sembrerà essere proprio il quartiere in cui vive la secondogenita degli Aydin, poiché le descrizioni nella sceneggiatura combaceranno con i posti e i negozi della zona.

Il primogenito di Aziz dubita dei sentimenti di Sanem, Leyla gelosa di Osman

A questo punto il fotografo e Sanem si fermeranno a casa di quest’ultima per un tè: in tale circostanza Can farà una proposta alla signora Mevkibe. Quest’ultima accetterà di cucinare nuovamente per tutto lo staff dei Divit e di mettere a disposizione una camera da letto per consentire alle modelle di prepararsi.

Can non appena entrerà nella stanza di Sanem noterà i poster con gli albatros, gli appunti del suo futuro libro, e l’iniziale C scritta in ogni vasetto.

Il fotografo dopo aver chiesto delle spiegazioni alla giovane le preciserà di non sentirsi amato da lei, altrimenti non avrebbe certi comportamenti nei suoi confronti. Abbastanza ferito se ne andrà via dall'abitazione di Sanem, procurandole un grande vuoto quando cercherà invano di fermarlo. Per finire Leyla si infastidirà quando vedrà Guliz corteggiare Osman.