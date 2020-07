Continuano ad esserci colpi di scena nelle trame dello sceneggiato turco DayDreamer - le ali del sogno. Nel corso delle puntate che i telespettatori italiani seguiranno nelle prossime settimane Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) torneranno ad essere una coppia dopo essersi lasciati. Nello specifico il fotografo sceglierà di dare una possibilità all’aspirante scrittrice quando si renderà conto di amarla pur avendo appreso che ha aiutato Emre (Birand Tunca) a portare avanti i suoi loschi piani. Anche se il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla sceglieranno di amarsi in segreto, Deren (Kugce Kurel) rischierà di smascherarli.

La direttrice creativa della Fikri Harika si avvicinerà alla verità a causa di Aylin (Sevcan Yasar) che le farà credere che Sanem, per via del forte legame instaurato con il loro capo, potrebbe prendere il suo posto. I sospetti di Deren aumenteranno nell’istante in cui la secondogenita degli Aydin riuscirà ad ottenere una promozione nella nota agenzia visto che diventerà la nuova autrice di testi pubblicitari a tutti gli effetti.

DayDreamer, trame turche: Can e Sanem tornano insieme in segreto

Negli episodi della fortunata Serie TV turca in onda su Canale 5 nelle prossime settimane Can, non appena tornerà il sereno tra lui e Sanem, le affiderà un incarico importante. Quest'ultima, su richiesta del fotografo, dovrà occuparsi di una campagna pubblicitaria per la Compass Sport, un’azienda gestita dall'avvenente Ceyda.

La donna sarà folgorata dal fascino del primogenito di Aziz e cercherà di conquistarlo.

Anche se Aylin cercherà di far fallire il nuovo progetto della Fikri Harika, l’aspirante scrittrice riceverà tanti complimenti durante una festa organizzata per la presentazione del nuovo spot. Quando il party terminerà Sanem e Can si scambieranno un bacio appassionato, ma decideranno di tenere segreta la loro relazione.

Aylin cerca di mettere Deren contro la sorella di Leyla

In seguito il figlio maggiore del Divit, sempre più soddisfatto del lavoro svolto dalla sorella di Leyla, la promuoverà redattrice della sua agenzia. Il gesto del fotografo ovviamente spiazzerà la direttrice creativa, Deren, che si domanderà per quale motivo Sanem sia entrata nelle grazie del suo capo in così poco tempo.

Anche Guliz si porrà delle domande e cercherà di far luce sull’intricata questione rivolgendosi a Ceycey. In particolare la segretaria della Fikri Harika sospetterà che ci sia del tenero tra Can e Sanem.

Nel frattempo Aylin continuerà ad istigare Deren contro l’aspirante scrittrice. Scendendo nel dettaglio quest’ultima, nel bel mezzo della festa, stuzzicherà la collega facendole credere che Sanem presto entrerà nelle grazie di Can. La direttrice creativa della compagnia dei Divit arriverà a temere di poter essere licenziata. Infine Deren, sempre più preoccupata di rimanere senza lavoro, cercherà ancora una volta di farsi dare delle delucidazioni da Guliz e Ceycey sul rapporto tra Can e Sanem senza ricevere nessuna risposta.