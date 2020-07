Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riportano che nella puntata che andrà in onda il 10 luglio, Can è sul punto di baciare Sanem, ma viene interrotto da Polen.

DayDreamer è una soap opera che va in onda in Italia ogni giorno alle 14.50 su Canale 5. La fiction ha come trama la storia d'amore tra Can, fotografo e figlio del proprietario di un'importante agenzia, e Sanem, sua nuova dipendente. Tra i due nasce fin da subito una forte attrazione, ma vari ostacoli si presentano sulla loro strada. Infatti, Can era convinto che Sanem fosse già fidanzata e la giovane si è trovata coinvolta nei loschi piani di Emre, fratello del fotografo.

DayDreamer, anticipazioni 10 luglio

Nelle scorse puntate, Sanem ha finalmente deciso di confessare i suoi sentimenti per Can, ma una volta raggiunta la sua abitazione vi ha trovato Polen, ex fidanzata del fotografo. Il proprietario dell'azienda ha fatto di tutto per convincerla a dirgli cosa prova per lui, ma Sanem sembra essere irremovibile. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 10 luglio sarà ancora presente la figura di Polen, la quale vuole a tutti i costi riconquistare il suo ex fidanzato. Sanem decide quindi di ritornare a lavorare in azienda per tenere sotto controllo la situazione. In agenzia arriva un nuovo collaboratore, Levant, il quale sarà un ostacolo per Can. Sanem, a causa di un gioco, pensa che lui sia l'Albatros che lei sta tanto cercando.

Intanto Leyla torna dal suo viaggio e resta sorpresa della situazione che trova a casa. Il padre, infatti, è stanco di fare il casalingo ed ha intenzione di aprire un negozio con Osman.

Anticipazioni 10 luglio: Can cerca di baciare Sanem

Al lavoro Sanem si comporta in modo strano e allegro, nonostante pochi giorni prima volesse dare le dimissioni.

Guliz la convince a farsi leggere i fondi del caffè da una cartomante, la quale le dice che l'uomo della sua vita è in arrivo ed ha la barba. Contemporaneamente Sanem vede arrivare Levent e si convince così che sia lui il suo Albatros. La giovane, però, non aveva notato che dietro di lui c'era in realtà Can.

Sanem fa di tutto per conquistare Levent, scatenando la gelosia di Can. Intanto i due giovani e Levent hanno una riunione e Can viene a sapere che Aylin vuole rubar loro il cliente ed è costretta ad ipotecare la casa a causa dei tanti debiti. Una volta finita la riunione, il proprietario dell'azienda e Sanem restano da soli. Il fotografo cerca di confessarle i suoi sentimenti e vuole capire lei che intenzioni ha con l'Albatros che pensa di aver trovato. Mentre Can è sul punto di baciarla, i due giovani vengono interrotti da un intervento di Polen.