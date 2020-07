Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca che ha registrato un boom di ascolti sulle reti Mediaset. La trama della puntata del 20 luglio su Canale 5 segnala che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) avranno un incontro ravvicinato durante una giornata di riprese di uno spot pubblicitario. I due giovani saranno sul punto di baciarsi, se Deren non decidesse di intervenire per annunciare una spiacevole notizia.

DayDreamer, puntata 20 luglio: Deren ferma il bacio tra Can e Sanem, Osman modello

Imperdibili colpi di scena attendono i telespettatori di Canale 5 nel corso della nuova puntata di DayDreamer trasmessa lunedì 20 luglio.

Le anticipazioni della serie tv indicano che il modello scelto per girare lo spot accuserà un malore in seguito all'ingestione smoderata di succo biologico della ditta di Levent. Per questo motivo, la scelta ricadrà sull'aitante Osman, il macellaio presente sulla scena. Il fratello di Ayhan si muoverà a suo agio sul set, tanto da ricevere i complimenti da parte di tutto lo staff della Fikri Harika. Lo spot, infatti, verrà girato in brevissimo tempo, permettendo a tutti i dipendenti di tornare a casa.

Sanem deciderà di andare a raccogliere i fiori che utilizza per confezionare il suo profumo. In questo frangente, ne approfitterà per fare un bagno al mare. Can, a questo punto, raggiungerà l'Aydin sulla battigia, dove le chiederà di mettersi insieme.

La figlia di Nihat non riuscirà a reprimere i sentimenti che nutre per lui, tanto da arrivare sul punto di baciarlo se non arrivasse Deren ad interromperli.

Aydin gelosa di Polen

Nel corso della nuova puntata di DayDreamer trasmessa il 20 luglio, Deren interromperà un bacio tra Can e Sanem in riva al mare per avvisarli della nascita di alcuni problemi alla Fikri Harika.

La donna comunicherà a Divit che dovranno rifare lo spot pubblicitario in quanto il filmato è andato distrutto per un guasto tecnico. In questo frangente, il fratello di Emre (Birand Tunca) scoprirà che il lavoro dovrà essere consegnato il giorno successivo, convincendo Levent a lasciargli il tempo necessario per rimediare.

In seguito, accadrà un episodio che susciterà la gelosia di Sanem. In pratica, l'aspirante scrittrice rimarrà molto turbata quando vedrà Polen raggiungere Can durante le riprese dello spot pubblicitario della bevanda biologica. Fortunatamente il fratello di Emre tranquillizzerà la sorella di Leyla, dicendole che tra lui e la sua ex fidanzata non c'è più niente da molto tempo. Dall'altro canto, Aydin confesserà a Divit di non aver trascorso la notte insieme a Levent come lui supponeva.