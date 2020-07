La soap opera turca intitolata DayDreamer - le ali del sogno e in programmazione su Canale 5 dal lunedì al venerdì, da quando ha preso il posto di Uomini e Donne, continua ad essere un grande successo in termini di ascolti. Le avventure dello sceneggiato raggiungono quasi 3 milioni di media di spettatori al giorno pari al 22% di share.

Nella puntata in onda il 15 luglio 2020, verrà messo in piedi il catering vegano per tutti coloro che saranno impegnati a lanciare i nuovi prodotti del signor Levent. La signora Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan), non appena verrà a conoscenza che al nuovo progetto della Fikri Harika ci sarà anche il coinvolgimento di Aysun Kaya (Asuman Çakır), diventerà furiosa al punto da proporsi come cuoca.

La madre di Sanem e Leyla per non far fare una bella figura alla sua rivale inviterà Can Divit (Can Yaman) a casa sua, per fargli assaggiare tutto ciò che preparerà da mangiare.

DayDreamer, anticipazioni del 15/07: Mevkibe su tutte le furie a causa di Aysun

Nell’episodio della popolare telenovela che i telespettatori italiani seguiranno mercoledì 15 luglio 2020, finalmente sarà tutto pronto alla Fikri Harika per le riprese dello spot pubblicitario per i prodotti della linea organica di Levent. Nell’agenzia dei Divit verrà organizzato il catering vegano per la squadra, e Leyla riuscirà a convincere Osman ad occuparsi del progetto senza fatica: il macellaio dovrà fare il testimonial dei prodotti biologici.

L'uomo per non deludere la segretaria si servirà dell’aiuto di Muzzafer, Nihat, e di quello di Mevkibe. Quest’ultima a gran sorpresa deciderà di dare una mano al fratello di Ayhan poiché temerà che suo marito possa perdere la testa per qualche bella donna durante il set della pubblicità, e non solo.

In particolare la signora Aydin, dopo aver restituito il negozio di famiglia al consorte, perderà le staffe quando apprenderà che sarà Aysun a preparare dei cibi sani.

Nuova giornata di lavoro per Sanem, Can giudica le abilità culinarie della signora Aydin

La madre di Sanem, per dimostrare alla sua rivale di essere più brava di lei a cucinare, chiamerà un giudice imparziale che dovrà commentare i suoi piatti, in modo da confrontarli con quelli di Aysun.

A dire la sua sulle abilità culinarie della signora Aydin ci penserà Can, che sarà completamente bendato con un foulard di Sanem. L’aspirante scrittrice per fortuna avrà tutte le forze necessarie per affrontare una nuova giornata di lavoro, piuttosto impegnativa dato che avrà il compito di imboccare il suo capo.

Infine il piano di Mevbike andrà a buon fine, visto che esulterà di gioia quando il primogenito di Aziz la riempirà di complimenti.