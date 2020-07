Continua a regalare delle emozioni al pubblico la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno, che sarà trasmessa su Canale 5 anche nel periodo autunnale. Nell’episodio che verrà trasmesso il 23 luglio 2020 ci sarà un momento tanto atteso, che vedrà come protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir).

L’aspirante scrittrice rimarrà delusa dal fotografo, quando Guliz (Sibel Şişman) le rivelerà che Polen (Kimya Gökçe Aytaç) è pronta a iniziare una nuova vita con il suo ex fidanzato. La sorella di Leyla, sotto shock per aver appreso la spiacevole novità, si rifiuterà all’ultimo momento di partecipare alla festa di compleanno della sua rivale in amore.

Non appena verrà messo al corrente di quanto accaduto, il primogenito di Aziz correrà subito dalla sua amata per confessarle di essere il suo Albatros, dopo aver ricreato la stessa atmosfera del loro primo incontro.

DayDreamer, spoiler 23 luglio: Sanem apprende che Polen e Can potrebbero sposarsi

Si preannuncia abbastanza movimentata, la puntata in programma sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 23 luglio. Dagli spoiler si evince che tutti gli invitati compresa Sanem si prepareranno per prendere parte alla festa di compleanno di Polen, che si svolgerà a casa di Can. Dopo essersi fatta bella, l’aspirante scrittrice salirà in macchina insieme a Guliz e rimarrà sconvolta.

In particolare la segretaria farà una rivelazione del tutto inaspettata ad Aydin, poiché le farà sapere che Polen si è trasferita nella dimora del primogenito di Aziz in modo definitivo.

La sorella di Leyla perderà tutto l’entusiasmo che aveva, soprattutto nell’istante in cui Guliz le rivelerà addirittura che Can e la sua ex fidanzata potrebbero convolare a nozze.

La sorella di Leyla delusa, il primogenito di Aziz confessa di essere Albatros

Profondamente amareggiata, la secondogenita di Nihat e Mevkibe deciderà di non presentarsi più al party della rivale in amore, e di recarsi da Ceycey nel teatro in cui si è tenuta la festa del 40esimo anniversario della Fikri Harika.

A questo punto Can dopo aver cercato Sanem all’evento, chiederà delle spiegazioni alla sua segretaria.

Il fotografo quando verrà a conoscenza che l’aspirante scrittrice crede che lui ami ancora Polen, furioso per il fatto che la fanciulla abbia ricevuto una falsa informazione non perderà tempo per raggiungerla di corsa in teatro.

L’uomo deciderà di indossare gli stessi vestiti eleganti che aveva quando lui e la sorella di Leyla si sono baciati, per confessarle la verità: Sanem non farà fatica a riconoscere subito le scarpe di Albatros, colui che ha fatto breccia nel suo cuore. Infine i telespettatori assisteranno ad una scena già vista: Aydin e Can non appena si troveranno sullo stesso palchetto si baceranno ma questa volta non al buio.