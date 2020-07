Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che presto molte cose cambieranno, soprattutto nel rapporto tra i due protagonisti della serie turca. Dalle trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio su Canale 5, emergono delle nuove tensioni nell'azienda della famiglia Divit. Mentre il padre di Sanem sarà impegnato ad aprire una nuova attività, Aylin metterà Polen contro Sanem.

Anticipazioni DayDreamer fino al 17 luglio: tensioni tra Aylin a Deren

Dopo aver concluso l’accordo con il signor Levent, i dipendenti dell'agenzia si metteranno subito all'opera per sponsorizzare i suoi prodotti organici.

In onore della linea biologica, l’agenzia allestirà un catering vegano per l’intera la troupe. I preparativi per la sponsorizzazione di prodotti organici metteranno i collaboratori gli uni contro gli altri, e tra Aylin e Deren sarà guerra aperta su ogni cosa. Infastidita dalla presenza di Polen, Sanem si fingerà molto interessata al figlio maggiore di Remide e il giovane Divit sarà tormentato dalla gelosia. Approfittando di questa situazione, Aylin farà una proposta particolare a Can: occuparsi di una campagna automobilistica e in cambio, vorrà che lui le faccia un grosso favore.

Nihat, stufo del ruolo di casalingo, coinvolgerà Muzzafer nella sua nuova iniziativa: aprire un nuovo negozio di kofte, ovvero polpette vegane.

Entrambi tenteranno in tutti i modi di coinvolgere anche Osman. Il loro progetto spiccherà subito il volo quando Leyla incaricherà il macellaio di allestire un catering esclusivamente vegano per lo shooting fotografico organizzato dalla Fikri Harika. Purtroppo, Mevkibe si mostrerà insoddisfatta della nuova attività di suo marito e gli chiederà di restituirgli il negozio.

Guerra aperta tra Polen e Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno che saranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 luglio su Canale 5, rivelano che Osman, Nihat, Muzzafer organizzeranno un ricevimento con cibo esclusivamente vegano per l'agenzia di Can. Inaspettatamente, anche Mevkibe deciderà di partecipare al progetto ma solo per dimostrare ad Aysun che nessuna la batte in cucina.

Incuriosita dal comportamento strano di Can, Polen deciderà di fermarsi a Istanbul. Inoltre, la ragazza vorrà sapere qualcosa in più su Sanem.

La madre di Leyla chiederà a Can di fare da giudice tra i suoi piatti e quelli di Aysun. Il giovane Divit, bendato e imboccato da Sanem, dovrà esprimere il suo parere sulle pietanze che assaggerà. Più tardi, Can e Sanem finiranno per litigare in maniera dura e l’aspirante scrittrice confesserà di non aver trascorso la serata con il figlio maggiore di Remide. Nel frattempo, il macellaio verrà scelto come modello dello spot per i prodotti biologici. Dopo aver chiarito tutto, Can e Sanem finiranno per baciarsi. Purtroppo, verranno interrotti e la sorella di Leyla dovrà tornare a lavorare sul set insieme al giovane Divit.

A causa della scadenza imminente, Can e i dipendenti della Fikri Harika saranno costretti a trattenersi sul set per la notte. Aylin metterà una pulce nell’orecchio di Polen, la quale deciderà di dichiarare guerra a Sanem.