Nuovo spazio dedicato alle novità DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca di grande successo trasmessa su Canale 5. Le anticipazioni fino al 24 luglio 2020 rivelano che Mevkibe e Nihat Aydin si renderanno conto che Sanem (Demet Ozdemir) è molto innamorata di Can Divit (Can Yaman). In ansia per la figlia, i due coniugi decideranno di escogitare un piano per impedire all'aspirante scrittrice di andare incontro all'ennesima delusione d'amore. Inoltre, la sorella di Leyla saprà da Guliz Yildirim (Sibel Sisman) che Polen e il fotografo hanno in mente di convolare a nozze.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntate 20-24 luglio: Mevkibe e Nihat preoccupati per Sanem

Gli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno, trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 luglio, raccontano che il macellaio Osman sarà scelto dell'agenzia dei Divit come modello per uno spot pubblicitario. Tuttavia, gli impiegati della Fikri Harika si troveranno dinanzi a un imprevisto: le scene della pubblicità Orgatte dovranno essere girate nuovamente, in quanto durante le riprese è avvenuto un guasto tecnico. A questo punto, tutto lo staff si preparerà nel miglior modo possibile per elaborare la campagna pubblicitaria. A tal proposito, gli impiegati saranno costretti a passare la notte vicino al set così da riprendere subito a lavorare il giorno successivo.

Nel corso delle riprese, Mevkibe e Nihat capiranno che Sanem ha un interesse sentimentale per Can. Infatti i due coniugi Aydin, preoccupati dalla vicenda, decideranno di mettere in atto un piano a fin di bene per evitare alla loro figlia un'altra sofferenza amorosa.

Guliz fa sapere a Sanem che Can e Polen hanno in mente di sposarsi

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in onda la prossima settimana (20-24 luglio) su Canale 5, annunciano che la segretaria della Fikri Harika spiazzerà l'aspirante scrittrice facendole una confessione sulla vita sentimentale del loro datore di lavoro.

Nello specifico, durante il viaggio in macchina per andare alla festa che si terrà a casa Divit, Guliz farà sapere a Sanem che Polen andrà a vivere con Can e che i due stanno progettando di sposarsi. Osman, invece, accetterà di lavorare ancora per l'agenzia dei Divit. Per finire, la giovane Aydin romperà accidentalmente la macchina fotografica di Can, questa cosa farà pensare seriamente a tutti suoi colleghi che presto verrà licenziata dall'agenzia Fikri Harika.

In attesa di vedere come evolverà questa story-line, si ricorda che tutte le puntate della soap vanno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 circa. Inoltre è possibile rivedere tutti gli episodi su Mediaset play.