Le avventure riguardanti la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno diventano sempre più travolgenti. Le anticipazioni turche raccontano che nei nuovi episodi ci saranno molteplici colpi di scena che riguarderanno Sanem Aydin e Can Divit. Quest'ultimo infatti, deciderà di chiudere la sua storia d'amore con l'aspirante scrittrice nel momento in cui scoprirà che ha tramato, seppur inconsapevolmente, con Emre per sabotare la Fikri Harika. La sorella di Leyla dopo aver provato inutilmente a salvare la relazione con l'ex fidanzato, dovrà sopportare l'intromissione dell’italo-francese Enzo Fabri (Ozgur Ozberk), il quale sarà disposto a fare di tutto per ottenere il profumo particolare che produce la stessa ragazza.

DayDreamer, spoiler turchi: Can chiude la storia d'amore con Sanem

Le anticipazioni turche delle nuove puntate che gli spettatori avranno modo di vedere in prossimamente in Italia, rivelano che Can e Sanem litigheranno per via Emre. La vicenda inizierà a prendere una brutta piega nel momento in cui Aydin confiderà a Divit che ha aiutato suo fratello a rubargli alcuni fascicoli importanti dell'agenzia pubblicitaria. Per questo motivo il fotografo non riuscirà più a fidarsi della fidanzata, tanto che deciderà di chiudere la storia d'amore con lei. Inoltre, il figlio maggiore di Aziz dovrà affrontare i nuovi problemi economici della Fikri Harika, che subentreranno proprio a causa di Emre. Arrabbiato per la complicata situazione che è insorta, Can si scontrerà con suo fratello e lo manderà via dall'azienda, mentre la sorella di Leyla continuerà a lavorare nella sede lavorativa.

A tal proposito, la ragazza dovrà pagare il debito di 40.000 lire che ha contratto con Emre.

Sanem accetta di collaborare con Enzo per salvare la Fikri Harika, Can arrabbiato

L'aspirante scrittrice, al fine di una giornata di lavoro, otterrà una proposta inattesa da Enzo. Quest'ultimo, infatti, chiederà a Sanem di entrare a far parte della sua società di cosmetici internazionali per lanciare sul mercato il profumo che lei stessa produce e usa di solito.

Aydin, dopo aver puntualizzato a Fabri che lei e Divit si sono lasciati, sarà molto confusa dato che dovrà consegnare all'imprenditore la fragranza che aveva il giorno in cui si è data il primo bacio con Albatros, ovvero Can. Se da una parte la sorella di Leyla deciderà di prendersi un po' di tempo per la risposta da dare a Enzo, dall'altra la Fikri Harika sarà vicina al fallimento per via dello scandalo delle tangenti che gli farà perdere tanti clienti.

A questo punto Sanem, sentendosi responsabile di ciò che successo all'agenzia dei Divit, lascerà ben capire a Fabri che collaborerà insieme a lui solamente se aiuterà Can a pagare i debiti. L'imprenditore della società di cosmetici accetterà di comprare così il 20% delle azioni della Fikri Harika, ma chiarirà fin da subito al fotografo di aver accettato l'accordo solo perché ha fatto un patto con l'aspirante scrittrice. A proposito, la novità rivelata dell'imprenditore farà arrabbiare il maggiore dei Divit, mentre Aylin penserà a un nuovo piano per mettere nuovamente il bastone tra le ruote al fratello di Emre.