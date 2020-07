Nuovo appuntamento con le novità su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV che sta ottenendo ascolti record sui teleschermi italiani a due mesi dal suo debutto in tv. Le trame delle puntate turche narrano che Aylin Yuksel (Sevcan Yasar) mediterà un nuovo piano ai danni di Can Divit (Can Yaman). Ebbene sì, l'antagonista della fiction deciderà di spiare le mosse del fotografo, posizionando una videocamera all'interno della Fikri Harika.

DayDreamer: Can sbatte fuori Emre e Aylin dall'agenzia pubblicitaria

Dalle anticipazioni di DayDreamer in onda a breve su Canale 5 si apprende che Aylin escogiterà un nuovo stratagemma per sorvegliare le mosse di Can.

Tutto inizierà con precisione quando il fotografo deciderà di sbatterà fuori dall'azienda sia Yuksel sia Emre (Birand Tunca) dopo aver scoperto che avevano aperto una società per ostacolarlo. Divit, a questo punto, troncherà ogni rapporto con l'amata Sanem (Demet Ozdemir) e suo fratello minore. Fortunatamente, la figlia di Nihat e l'ex fidanzato riusciranno a chiarirsi, tanto da restare amici. Nel frattempo, la darklady della serie tv non sarà disposta a perdere tutto, decidendo di agire in prima persona contravvenendo al parere di Emre. Aylin, infatti, telefonerà a Huma, la madre di Can. In questo frangente, la donna chiederà alla signora di togliere al figlio il 40% delle azioni della Fikri Harika, descrivendolo come un capo incapace di gestire l'agenzia pubblicitaria.

Yuksel mette una videocamera per spiare Divit alla Fikri Harika

Nelle prossime puntate della serie tv DayDreamer, Huma deciderà di avere un incontro chiarificatore con suo figlio Emre. In questo frangente, la signora sembrerà disposta a cedergli una delega per fare le sue veci durante una riunione alla Fikri Harika.

L'uomo, a questo punto, accetterà la volontà della madre in quanto il lasciapassare gli sarà utile per entrare all'interno dell'azienda nonostante sia stato licenziato da Can.

Purtroppo il fratello del fotografo non sospetterà che dietro questo stratagemma, ci sia lo zampino di Aylin. A tal proposito, Yuksel riuscirà a introdursi furtivamente all'interno dell'agenzia dopo aver stabilito un accordo con Enzo Fabri, diventato nel frattempo il nuovo socio di Divit.

In pratica, la darklady approfitterà della trasferta del personale per nascondere una videocamera all'interno di una bomboniera con lo scopo di spiare le mosse di Can. Infine, la donna si accerterà che l'apparecchio funzioni perfettamente prima di lasciare indisturbata l'edificio. In attesa di sapere come evolverà questa story-line, si precisa che la serie tv è trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 2 e 45 del pomeriggio su Canale 5.