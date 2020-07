DayDreamer - Le ali del sogno, la nuova serie tv turca trasmessa su Canale 5 da Mediaset, sta continuando a mantenere alto l'interesse dei spettatori italiani. Le trame turche raccontano che Aylin continuerà a escogitare dei piani per rendere impossibile la vita lavorativa di Can Divit. La donna infatti, dopo aver provato a far sospendere per sempre dall'associazione mondiale fotografi Can, farà in modo che quest'ultimo rompi l'amicizia con Metin: l'avvocato verrà accusato di avere passato le informazioni della Fikri Harika a sua madre, il tutto con la collaborazione di Emre.

DayDreamer, spoiler turchi: Metin invia dei fascicoli importanti alla signora Divit

Gli spoiler della serie tv relative alle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno, in onda prossimamente su Canale 5, svelano che Emre deciderà di chiudere definitivamente la sua storia d'amore con Aylin. A questo punto quest'ultima confiderà a Can di essere ancora molto innamorata di suo fratello, ragion per cui il giovane gli darà la possibilità di lavorare insieme nella sua agenzia per la campagna pubblicitaria di un cliente in comune. Usando questo inganno, la donna scoprirà che Metin sta comunicando alla ex moglie di Aziz tutto quello che succede in agenzia. A tal proposito, ascoltando una chiacchierata tra Emre e il legale di famiglia, Aylin si accorgerà che il suo ex fidanzato è agitato dall'idea di essere smascherato da suo fratello.

In seguito, l'avvocato invierà alla signora Divit dei fascicoli aziendali: in questa occasione si scoprirà che quest'ultima è una collaboratrice della Fikri Harika. Nello stesso momento Aylin cercherà di convincere Can a lasciare per sempre la città di Istanbul.

Can e Metin litigano

Per portare a termine il suo piano, la darklady comprerà una valigetta uguale a quella di Metin e la porterà con sé durante la riunione che avverrà proprio all'interno dell'abitazione Divit.

Aylin, non appena sarà sicura di avere la vicenda sotto controllo, chiederà a Ceycey di andare a prendere la sua valigetta e quella dell'avvocato. Successivamente Aylin, fingendo di mettere per caso le mani sulla carpetta che Metin sarà in procinto di fornire alla madre di Can, consegnerà i fascicoli al fotografo.

Quest'ultimo arrabbiato per aver scoperto la mossa scorretta del suo amico avvocato, non esisterà a licenziarlo subito. Malgrado Metin proverà a chiarire la vicenda, il fratello maggiore di Emre non avrà alcuna intenzione di perdonarlo. Aylin, invece, sarà felice del buon risultato avuto con l'inganno che ha messo in atto. Per finire, Sanem si convincerà ancor di più di non potersi fidanzare con Can dopo che, inconsapevolmente, ha aiutato Emre a compromettere la reputazione dell'uomo che ama.