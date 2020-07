DayDreamer - Le ali del sogno, la nuova serie tv turca trasmessa su Canale 5 da Mediaset, sta continuando a mantenere alto l'interesse degli spettatori italiani. Le anticipazioni turchi rivelano che ci saranno brutte notizie per Can Divit, proprio quando la storia d'amore tra lui e Sanem Aydin sembrerà andare a gonfie vele. Infatti, l’aspirante scrittrice confiderà al fotografo di aver aiutato Emre, complottando alle sue spalle, a sabotare l'agenzia Fikri Harika.

DayDreamer - Le ali del sogno: Can e Sanem si fidanzano

Le trame riguardanti i nuovi episodi che i fan italiani di DayDreamer avranno modo di vedere in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Sanem proverà in tutti i modi a stare lontana da Can nel momento in cui si sentirà ancora in colpa per averlo imbrogliato: la giovane ha complottato, seppur inconsapevolmente, con Emre a sabotare il lavoro del fotografo nell'agenzia Fikri Harika.

Tuttavia, la giovane Aydin non riuscirà a rimanere molto lontana dall'affascinante Divit, il quale ricambierà i suoi sentimenti e deciderà di iniziare una relazione d'amore con lei. A questo punto, il figlio maggiore di Aziz sarà intenzionato a rendere pubblica la loro storia d’amore con l'aspirante scrittrice, mentre quest’ultima chiederà al giovane di mantenere segreto il loro fidanzamento. Malgrado ciò, Can deciderà essere sincero con i suoi suoceri, tanto che penserà di confessargli la verità durante a una cena a base di polpette. In questa occasione però Mevkibe si sentirà male, ragion per cui il fotografo non avrà l'occasione di parlargli.

Sanem dice a Can che gli ha mentito fin dall'inizio

Gli spoiler della serie televisiva turca raccontano che Can, esattamente alla fine di un spot pubblicitario girato a luna park, ascolterà una discussione tra Emre e Sanem in cui scoprirà che la sua amata vuole lasciarlo senza farlo stare male, ragion per cui gli chiederà spiegazioni in merito.

Infatti, la Aydin sarà costretta a raccontare al Divit che gli ha mentito sin da quando ha iniziato a lavorare alla Fikri Harika. A tal proposito, l'aspirante scrittrice confesserà al fotografo di non essere stata mai fidanzata con Osman e che, in verità, ha agito contro di lui sotto ordine di Emre rubando la cartellina rossa il giorno in cui si è entrata a casa sua.

Inoltre, Sanem puntualizzerà al figlio maggiore di Aziz di avergli fatto credere che l’anello comprato per Aylin fosse il suo per non mandare all'aria il piano del fratello.

Can chiude il rapporto con Sanem

Can, totalmente disgustato dal racconto di Sanem, si recherà da Emre per avere un chiarimento. Tuttavia quest'ultimo troverà un altro inganno per uscire indenne dalla situazione, dopo aver appreso quanto accaduto dalla giovane Aydin. Nel dettaglio, il figlio minore di Aziz farà credere a suo fratello di aver ordinato all'aspirante scrittrice di rubare la carpetta per inviarla alla loro mamma, malgrado il suo disaccordo. In questa maniera Emre eviterà di dover rivelare al fotografo che in realtà i documenti contenevo informazioni riguardanti la società di Aylin.

In seguito Emre sarà licenziato dalla Fikri Harika da Can, il quale stanco di ascoltare menzogne deciderà di chiudere anche il suo rapporto con Sanem.