DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, continua a fare compagnia ai telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente rivelano che Sanem Aydin troverà finalmente il coraggio di confessare a Can Divit che si è innamorata di lui. Inoltre, l'aspirante scrittrice cadrà in un fosso profondo e il fotografo correrà in suo aiuto.

DayDreamer: Sanem spera che Can la perdoni

Gli spoiler di ciò che accadrà nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, annunciano che Sanem (Demet Ozdemir) sarà coinvolta in una brutta sventura nel corso della trasferta con l'intero staff della Fikri Harika.

La vicenda avrà inizio nel momento in cui Can (Can Yaman) non riuscirà a perdonare Aydin, in quanto ha saputo che ha tramato, inconsapevolmente, con Emre per sabotare alcuni progetti della sua agenzia pubblicitaria. Per questa ragione, il fotografo sceglierà di chiudere definitivamente la storia d'amore appena iniziata con l'aspirante scrittrice, anche se in seguito passeranno insieme una notte dentro un ascensore. La sorella di Leyla continuerà a sperare che il suo l'ex fidanzato, prima o poi, possa sotterrare l'ascia di guerra e dunque dare una seconda possibilità alla loro relazione. Inoltre, la giovane si confiderà con sua migliore amica Ayhan, che porterà con sé a un incontro lavorativo.

Divit si mette alla ricerca di Aydin

Le anticipazioni di DayDreamer raccontano che Sanem vivrà una brutta esperienza nel momento in cui si incamminerà da sola nel bosco in occasione della caccia al tesoro. A questo punto Aydin non saprà più come ritornare all’accampamento centrale: in questa occasione cadrà in un fosso profondissimo, tanto che perderà totalmente i sensi dopo aver sbattuto la testa.

Notando l'improvvisa mancanza dell'ex fidanzata da troppe ore, Can deciderà di iniziere a cercarla. Una volta ritrovata, Divit manderà Enzo a prendere delle corde utili per per trarre fuori Sanem dal fosso. Tuttavia il fotografo non riuscirà a restarsene fermo ad aspettare, infatti, si calerà nella buca per assicurarsi dello stato di salute di Aydin, senza attendere il ritorno di Enzo.

Fortunatamente la situazione andrà nei migliori dei modi, visto e considerato che la sorella di Leyla riporterà solamente un leggero gonfiore in fronte.

Sanem confessa a Can di amarlo

Nello stesso momento, Deren si mostrerà gelosa dell'attenzioni che Divit avrà verso i confronti dell'aspirante scrittrice. Infatti, la dirigente aggiungerà dell'alcool al succo di frutta della sua rivale con l'intento di farla ubriacare per metterla in cattiva luce dinanzi al suo capo. Tuttavia il piano si ritorcerà contro la direttrice creativa dell'agenzia pubblicitaria, dato che Sanem, del tutto ubriaca, stupirà Can con un bacio dopo avergli confessato di amarlo.