Daydreamer - Le ali del sogno va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nelle puntate di luglio, la storia di Can e Sanem si farà ancora più complicata, così come la loro vita professionale. Tutto inizierà dopo l'arrivo di Polen, la fidanzata del bel fotografo, che non ha certo intenzione di essere messa da parte. Intanto, Sanem inizia a intuire chi sia davvero l'Albatros.

Le anticipazioni di Daydreamer dei prossimi episodi raccontano poi che Aylin farà in modo che Can sia accusato di plagio. Il suo futuro lavorativo sarà così compromesso. Nell'azienda pubblicitaria si scoprirà finalmente chi è la famosa spia che ruba le informazioni.

Di seguito, tutti i dettagli.

Daydreamer, spoiler turchi: Sanem ha il cuore spezzato

Nelle prossime puntate, Polen tornerà da Can, che non sarà molto felice di rivederla. Ormai nel suo cuore e nella sua testa c'è solo Sanem e aspetta una sua mossa. La scrittrice ha cercato più volte di dichiararsi, ma la paura di un rifiuto è stata così forte da farla desistere. La fidanzata di Divit capirà che sta succedendo qualcosa di strano e così inizierà a indagare.

Polen scoprirà che Can è interessato a Sanem e così penserà a un piano per sabotare il loro rapporto. Intanto, la scrittrice verrà a conoscenza della reale identità dell'Albatros. Ingannata però da Polen, preferirà allontanarsi da Can per non soffrire, sperando di dimenticarlo per sempre.

Stando alle anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, Aylin rovinerà la carriera di Can, che verrà accusato di plagio. All'azienda pubblicitaria arriveranno nuovi clienti, ma la spia che si aggira al suo interno è pronta a far saltare tutti i contratti e a passare le informazioni alla concorrenza.

Qualcosa però andrà storto.

Sanem scopre l'identità della spia

Grazie a una serie di coincidenze, l'astuta scrittrice verrà a sapere chi è la spia che sta macchinando di mandare l'azienda in rovina. Mentre Sanem continuerà con le sue indagini, Can proverà a riavvicinarsi a lei, facendole capire di essere innamorato di lei.

Polen, dal canto suo, non mollerà la presa e farà di tutto per riavere le attenzioni del suo fidanzato.

Sanem dovrà affrontare un altro problema. Nel quartiere dove vive inizieranno a girare dei pettegolezzi sui suo conto. Preoccupata che le voci possano arrivare a Can e all'azienda in cui lavora, la bella scrittrice proverà a risalire all'identità di chi le ha messe in circolazione, arrivando a un'amara realtà.

La perseveranza e un po' di fortuna aiuteranno Sanem, che scoprirà chi è la spia dell'azienda in cui lavora anche Can. Si tratta di Emre, il perfido fratello dell'uomo che ama. Ora la verità e nelle sue mani e starà a lei decidere se confessare tutto a Can.

Si ricorda che Daydreamer - Le ali del sogno va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45 circa e che le puntate si possono vedere in replica o in streaming sul portale Mediaset Play.