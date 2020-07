La relazione tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani potrebbe essere giunta nuovamente al capolinea. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne in risposta al commento di un follower avrebbe negato di essere fidanzata. Poi, avrebbe precisato che la vita privata resterà tale.

Solamente un mese fa, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato il ritorno di fiamma con la sua ex corteggiatrice. Non solo, Branzani tramite il suo profilo Instagram era intervenuto per difendere la sua compagna da tutti i commenti negativi. Oggi però, tra i due le cose potrebbero essere nuovamente cambiate.

La risposta di Eleonora spiazza i follower

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani potrebbero essersi lasciati di nuovo. L'indiscrezione sarebbe arrivata direttamente dal profilo Instagram dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Scendendo nel dettaglio, un follower ha chiesto a Eleonora come mai dopo aver parlato di un ritorno di fiamma con Oscar sia andata a Firenze da sola: "Perché non dici che non sei fidanzata? Paura di perdere consensi?" A quel punto la diretta interessata ha risposto in modo piccato: "Non sono fidanzata". Poi, ha aggiunto che anche se lo fosse non lo direbbe.

Infine, nella seconda parte del commento Rocchini ha scritto: "Ad oggi la vita privata sarà solo privata". Una risposta che avrebbe spiazzato tantissimi fan della coppia uscita da Uomini e Donne quattro anni fa.

Non è chiaro se la giovane e Oscar Branzani si siano nuovamente detti addio, oppure semplicemente abbiano deciso di vivere una relazione lontano dai riflettori.

Un'altra fan dell'ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha chiesto alla giovane quanto sia durato il ritorno di fiamma con Branzani.

Anche in quel caso, però, Elena ha tagliato corto: "Ma di cosa parli?" A questo punto non resta che attendere dei nuovi aggiornamenti direttamente dai due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Il percorso della coppia

La relazione tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani è sempre stata caratterizzata da alti e bassi.

In seguito a numerose accuse reciproche, il punto di non ritorno sembrava essere arrivato dopo le parole di Dalila Branzani. La sorella dell'ex tronista di Uomini e Donne aveva raccontato che Eleonora aveva avuto una storia d'amore con il suo ex compagno. Quando la situazione tra i due ex protagonisti del dating show sembrava essere compromessa, era arrivato il ritorno di fiamma tra Elena e Oscar.

Oggi però sembra che i due siano nuovamente distanti: sui rispettivi profili Instagram non c'è alcuna traccia l'uno dell'altra. Un comportamento insolito per una coppia che è tornata insieme da poco tempo.