Clizia Incorvaia ha deciso di organizzare una cena con alcune delle ex coinquiline del Grande Fratello Vip. A quanto pare Antonella Elia non ha ricevuto alcun invito. L’influencer in un’intervista ha spiegato che la 56enne non è una donna che sta bene in compagnia delle altre donne.

Rimpatriata tra donne del GF, Elia non è stata invitata

Dopo la cena organizzata da Fabio Testi con gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, anche Clizia Incorvaia ha deciso di fare una rimpatriata tra donna.

L’influencer siciliana ha invitato Rita Rusic, Barbara Alberti e Licia Nunez. Le cinque donne fanno parte della ‘gang del tacco 12’.

Al settimanale Chi, Clizia Incorvaia ha spiegato che la Antonella Elia non fa parte di quel quartetto. Poi, la compagna di Paolo Ciavarro ha aggiunto: “Diciamo anche che lei non è una donna che sta bene con le altre donne”. Insomma, la scelta di non invitare la 56enne non è stata casuale. Cosi come non c’entra nulla il fatto che la Elia sia impegnata a Temptation Island con il fidanzato Pietro Delle Piane.

Clizia Incorvaia non nutre un sentimento di antipatia verso l’ex coinquilina, ma neanche una particolare simpatia. In più occasioni all’interno della casa del Grande Fratello le due donne si sono pizzicate.

Clizia avrebbe voluto invitare anche la suocera

Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Clizia Incorvaia ha svelato altri retroscena sulla cena.

La 39enne oltre a Rita Rusic, Barbara Alberti e Licia Nunez avrebbe voluto invitare anche la mamma del suo fidanzato Paolo Ciavarro.

Clizia ha affermato: “Con Eleonora, così come con Rita, Barbara e Licia ci siamo scelte”. Le tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip così come con la Giorgi hanno un ottimo rapporto con l'influencer siciliana.

Cosa che non si può certo dire di Antonella Elia: proprio per questo che la showgirl è stata esclusa dalla cena.

Incorvaia: accusata dall’ex di essere una dipendente dei social

Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia ha ricevuto una stilettata dal suo ex marito Francesco Sarcina. Il leader de Le Vibrazioni attraverso un’intervista radiofonica per Radio 2 ha accusato la sua ex di essere dipendente dai social.

Scendendo nel dettaglio, l’artista ha detto della sua ex moglie: “Questa è un'epoca narcisista. Tendiamo ad apparire più belli. I like creano dipendenza". Poi, Francesco Sarcina ha aggiunto: “Arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo" (i like sui social ndr).

I due ex coniugi nonostante abbiano avuto una bambina, non riescono ad avere un rapporto sereno. Serenità che Clizia Incorvaia ha trovato al fianco di Paolo Ciavarro, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello.