Giovanna Abate e Sammy Hassan sono finiti al centro dei gossip negli ultimi giorni, per via di una possibile crisi di coppia. I due non hanno ancora spiegato cosa è successo fra di loro e cosa li ha portati ad allontanarsi. L'ex tronista di Uomini e donne ha rilasciato sui social una dichiarazione in cui ha spiegato che lei e Sammy sono in pausa.

Giovanna Abate e Sammy Hassan sono in pausa

Giovanna Abate non aveva ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo al rapporto con il suo fidanzato, scelto recentemente, durante le ultime puntate del dating show di Maria De Filippi. Inaspettatamente, l'influencer romana ha scritto un messaggio su Tik Tok e, tramite il suo account, ha avvertito i follower della sua attuale situazione con Sammy.

Giovanna ha dichiarato: ''Mi dispiace dirvelo... ma io e Sammy siamo in pausa. Rispettate tutto ciò''. Il breve comunicato della Abate è stato riportato sull'account Instagram del profilo "uominiedonneclassicoeover", dove in una storia è stato pubblicato lo screenshoot dell'account Tik Tok dell'ex tronista. Dopo la scelta in studio, la coppia era stata fotografata in giro per Roma e le foto erano finite in un articolo sul settimanale Uomini e Donne Magazine. Sui rispettivi account social dei due non sono state pubblicate foto di coppia e i fidanzati hanno postato storie insieme solo i primi giorni dopo la messa in onda della puntata della scelta.

Giulio Raselli ha criticato Sammy e Giovanna

La conferma da parte di Giovanna mette fine quindi ai rumors che circolavano da diversi giorni, riguardo a una possibile fine della relazione fra due degli ultimi protagonisti di Uomini e Donne.

Raselli, l'ex tronista che Giovanna ha corteggiato prima di salire sul trono, nella giornata di ieri aveva duramente criticato la coppia formata da Giovanna Abate e Hassan. In particolar modo, Giulio aveva puntualizzato il fatto che, nonostante le critiche ricevute durante il suo trono, la sua relazione con Giulia D'Urso stia procedendo alla grande ed è sfociata in una convivenza.

L'ex tronista, riferendosi a Giovanna, ha detto che "è stata idolatrata durante il percorso di corteggiatrice''. Giulio Raselli ha riservato un altro affondo alla sua ex corteggiatrice: ''La grande differenza è che lei è uscita ed è durata quattro secondi, io sono qua che comunque vivo e mi vivo il mio amore con tutto me stesso''.

In merito alle dichiarazioni dell'influencer, Giovanna e Sammy non hanno ancora replicato. Per quanto riguarda la pausa che si sono presi nel loro rapporto, la comunicazione, attualmente, è arrivata solo da Giovanna, mentre Hassan non ha detto ancora nulla ai suoi follower.