Giovanna Abate è da qualche settimana al centro dei Gossip per via della fine della sua relazione con Sammy Hassan. Negli ultimi giorni l'ex tronista di Uomini e Donne è stata oggetto di rumors in merito ad alcune segnalazioni ed avvistamenti con un ragazzo a Capri e, nelle ultime ore, sono stati notati like sospetti a Umberto Gaudino, ballerino di Amici. Sembrerebbe che la coppia abbia passato il weekend a bordo della stessa barca a Capri.

Giovanna Abate e Umberto Gaudino sulla stessa barca a Capri

Giovanna Abate ha trascorso il weekend a Capri, condividendo i video con i suoi follower su Instagram.

Deianira Marzano, sempre attenta a pubblicare sul suo profilo social le segnalazioni che riceve dai suoi fan, ha inserito dei messaggi privati ricevuti da una persona che avrebbe fatto notare all'influencer campana, che Giovanna avrebbe messo dei like al ballerino di Amici: Gaudino. In aggiunta a questa informazione, l'utente avrebbe indicato a Deianira che a Capri, Abate si trovava sulla stessa barca di Umberto. A detta della persona queste due coincidenze non sarebbero una prova di una possibile relazione fra Giovanna e Gaudino, però sarebbero degli indizi.

Le segnalazioni su Giovanna Abate dopo la storia con Sammy

Giovanna Abate, dopo la fine della sua storia d'amore con Sammy Hassan, è partita per trascorrere il primo weekend di luglio in Toscana con le sue amiche.

Durante una passeggiata, l'influencer romana ha notato che un ragazzo aveva perso il cellulare per strada e lei lo ha avvertito. Il ragazzo in questione, di nome Kristian Barbiero ha rilasciato un'intervista per il magazine online DonnaPop e l'11 luglio erano state pubblicate le dichiarazioni dell'uomo.

A detta di Kristian, fra lui e Abate ci sarebbe stato un bacio e non si sarebbero più visti. Oltre a questa segnalazione, se ne sono aggiunte altre su Giovanna a Capri in un ristorante con un ragazzo e un'altra fan della Marzano ha confermato di avere visto l'ex tronista ad Anacapri, mentre si faceva aiutare da un ragazzo a stappare una bottiglia.

La fine della storia fra Giovanna Abate e Sammy Hassan

La storia d'amore fra Giovanna Abate e Sammy Hassan è terminata dopo poche settimane dalla scelta. L'influencer romana ha scritto una lettera a Uomini e Donne Magazine, dove ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla rottura con il vocalist. Giovanna è rimasta molto delusa per non aver proseguito la sua storia con Sammy e ha raccontato di aver avuto problemi di incompatibilità caratteriale con Hassan: ''Ho sperato che le cose potessero andare diversamente, ma non si può costruire una storia da soli''. Al momento non sembrerebbe esserci speranza per un eventuale ritorno di fiamma fra Sammy e Giovanna.