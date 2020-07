Non è un periodo molto positivo quello che sta vivendo Giulia De Lellis da qualche tempo a questa parte. Dopo aver saputo di doversi sottoporre ad un intervento al naso e dopo essersi preoccupata per la salute della sua nonnina, in queste ore l'influencer ha dovuto fare i conti con la febbre alta e il mal di gola. A quei fan che le hanno chiesto se può aver contratto il Coronavirus, la romana ha fatto sapere di aver fatto il tampone e che il risultato è negativo.

Un altro problema di salute per Giulia De Lellis

Non è passata neppure una settimana da quando Giulia De Lellis ha usato i social network per informare i suoi tantissimi fan di doversi operare al naso il prima possibile.

In questi giorni, inoltre, la giovane è rientrata di corsa a Roma perché la nonna non sta benissimo: la visita, però, è durata soltanto 24 ore a causa di improrogabili impegni di lavoro al Nord.

Negli ultimi due giorni, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha pubblicato pochissime Stories su Instagram: quest'insolita assenza, ha spinto i più affezionati fan a chiedere con insistenza alla giovane cosa stesse succedendo. Tra ieri e oggi, dunque, l'influencer ha fatto dei "bollettini medici" virtuali per aggiornare i sostenitori della sua salute attualmente un po' precaria. Il 27 luglio, ad esempio, la fidanzata di Andrea Damante ha fatto sapere di avere la febbre alta e un forte mal di gola. Il lungo viaggio in auto che ha fatto da Forte dei Marmi alla Capitale per sincerarsi delle condizioni della nonna, dunque, non ha giovato al fisico di Giulia.

Giulia De Lellis negativa al tampone per il Covid

Sapendo che i sintomi che ha avuto nelle ultime 48 ore sono simili a quelli di chi ha contratto il Coronavirus, Giulia ha deciso di sottoporsi al tampone per verificare se anche lei è stata contagiata. Se ieri ha informato i fan del fatto di essersi sottoposta ad un controllo specifico per capire se ha il Covid-19 oppure la sua è soltanto un'insolita febbre estiva, nelle ultime ore la De Lellis li ha aggiornati sul risultato medico che ha avuto a riguardo.

In alcune Stories che ha pubblicato su Instagram nel pomeriggio, la romana ha detto: "La febbre è scesa tanto, sto meglio e state tranquilli, non ho il Covid". La giovane ha anche ricordato che la sua ipocondria l'ha spinta a fare il tampone non appena si è accorta di avere una temperatura più alta del normale, ma per fortuna il responso è stato negativo.

"Ho le placche e faccio fatica a deglutire, ma per il resto sto molto meglio".

Le lacrime di Giulia De Lellis per la nonna

Il suo stato di salute un po' precario non è l'unica preoccupazione che ha ultimamente Giulia De Lellis. Risale ad un paio di giorni fa, infatti, lo sfogo che la ragazza ha avuto su Instagram su un problema che ha colpito la sua famiglia improvvisamente.

Come lei stessa ha raccontato sui social network, lo scorso weekend l'influencer è rientrata di fretta a Roma dopo aver saputo che sua nonna non sta bene. "Ho fatto il prima possibile ed ho passato 24 ore con lei e con le miei nipotine. Ora devo tornare per forza al lavoro, ma non sono tranquilla perché lei non sta benissimo", ha detto la romana con voce rotta dall'emozione.

Come se non bastasse, una settimana fa circa l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha saputo che dovrà operarsi al naso e poi sottoporsi a trattamenti medici e sedute dal logopedista. Insomma, la compagna di Andrea Damante non sta vivendo una bellissima estate ma, nonostante questo, non perde mai il sorriso e non si dimentica di aggiornare le tante persone che le vogliono bene e la seguono sui social su quello che sta accadendo nella sua vita nelle ultime settimane.