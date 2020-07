Potrebbero esserci belle novità in arrivo per i fan di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Secondo quanto scritto nel numero di Nuovo uscito in questi giorni, una presunta amica della coppia avrebbe riferito la ferma intenzione del dj di sposare la compagna il prima possibile. In una dichiarazione riportata dal settimanale, Damante ha anche confidato che la fidanzata sarà senza dubbio una madre esemplare.

Nuovi gossip su Giulia De Lellis e Andrea

Non è la prima volta che qualche rivista ipotizza un imminente matrimonio tra due protagonisti assoluti del Gossip nostrano: Giulia De Lellis e Andrea Damante.

È stato l'ultimo numero di Nuovo a lanciare l'indiscrezione, secondo la quale il siciliano avrebbe già chiesto alla sua dolce metà di sposarlo. Il rumor è stato riferito al settimanale da una presunta amica della coppia.

Nuovo sostiene di aver parlato con una persona molto vicina ai "Damellis" e di aver avuto conferma da quest'ultima dei tanti importanti progetti che la coppia starebbe facendo per il prossimo futuro.

"Andrea avrebbe già fatto a Giulia la proposta e lei avrebbe risposto di sì", si legge sul giornale diretto da Riccardo Signoretti.

Insomma, i due ex di Uomini e donne non vorrebbero più perdere tempo: dopo essersi ricongiunti a quasi un anno dalla loro ultima rottura, il dj e l'influencer sarebbero pronti a concretizzare il loro amore con le nozze, ma non solo.

Damante su Giulia: 'Sarebbe una madre fantastica'

Secondo quanto scrive l'ultimo numero di Nuovo, Andrea Damante avrebbe già chiesto a Giulia De Lellis di diventare sua moglie e lei avrebbe accettato, ma ancora non ci sarebbe nessuna data certa per la celebrazione del matrimonio.

Tempo fa le riviste di gossip hanno ipotizzato la primavera del 2021 come possibile periodo ideale per le nozze dei Damellis, ma al momento non c'è alcuna novità in merito.

Sempre restando nel campo delle chiacchiere che stanno circolando sugli ex di Uomini e Donne, Nuovo ha riportato alcune dichiarazioni di Andrea Damante su Giulia, tra cui: "Lei sarebbe una madre fantastica".

Secondo libro in vista per Giulia De Lellis

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulle voci che circolano su un possibile matrimonio con Damante entro l'anno prossimo, non si può non citare la notizia che ha serpeggiato nei giorni scorsi su Giulia.

Basandosi su un'intervista che la ragazza ha rilasciato a Vanity fair di recente, alcuni siti di gossip hanno sostenuto che sarebbero molto concrete le chance che presto sia pubblicato un secondo libro sulla vita della romana.

Dopo il successo clamoroso che ha avuto "La corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza", pare che la De Lellis abbia accettato di "riprendere carta e penna in mano" per dare vita a un attesissimo secondo libro.

Ora che è tornata insieme all'uomo al quale ha dedicato il suo primo romanzo (incentrato sui tradimenti scoperti di Andrea), l'influencer ha davvero tante nuove cose da raccontare ai suoi milioni di fan.

"Pazientate ancora un po’. Questa risposta arriverà molto prima del previsto", ha risposto la giovane a chi le ha chiesto se uscirà o no un altro libro sulla sua chiacchierata vita privata.

Nel frattempo, Giulia si sta godendo qualche giorno di vacanza a Forte dei Marmi con il fidanzato e un gruppo di amici: i Damellis soggiornano in una lussuosa villa con piscina che è possibile ammirare nelle storie su Instagram di entrambi.