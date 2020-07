Gloria Radulescu, Marta ne Il Paradiso delle Signore, è stata ricoverata in ospedale per un malore. I fan si sono subito preoccupati del suo stato di salute, visto che l'attrice ha postato sul profilo Instagram delle stories con la flebo al braccio e il fidanzato accanto al suo letto. Dopo qualche giorno, Radulescu ha spiegato che cosa le è successo, non risparmiando una frecciatina a chi, secondo il suo parere, avrebbe ''sfruttato'' il suo malessere per semplice curiosità o per destare scalpore.

L'attrice, volto di Marta nella soap opera Il Paradiso delle Signore, è tornata sui social per tranquillizzare i fan.

Gloria Radulescu ha spiegato di aver avuto una colica renale e di essere stata ricoverata in ospedale a causa di ciò. Nelle sue Instagram Stories non è mancata qualche polemica. Di seguito i dettagli.

Gloria Radulescu in ospedale per colica renale

In un primo momento, sia alcuni portali Gossip che diversi fan avevano ipotizzato che l'attrice fosse stata ricoverata per un malessere dovuto al caldo, viste le alte temperature di questi giorni. Gloria Radulescu ha svelato l'arcano su Instagram: è in ospedale per una colica renale. A farle compagnia e sostenerla c'è il suo fidanzato, con il quale Gloria ha un rapporto meraviglioso.

Poco dopo la pubblicazione della notizia sul suo malore, Gloria Radulescu ha voluto anche chiarire la sua posizione in merito: ''Imparate a chiedere come stai'', ha scritto l'attrice in alcune Instagram stories, riferendosi probabilmente a chi avesse diffuso la notizia del suo ricovero.

L'attrice ha poi aggiunto: ''Chiedere come stai è solo appagare una curiosità''. Sotto gli articoli che davano la notizia del malore della bella Radulescu, sono arrivati migliaia di commenti da parte dei fan che si sono preoccupati per lei, augurandole una pronta guarigione.

Il Paradiso delle Signore torna a settembre su Rai 1

Gloria Radulescu sta vivendo un momento molto bello della sua vita. Oltre ad essere realizzata nella sua vita privata e innamorata del suo fidanzato, è tornata a girare le nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore, che tornerà sul Rai 1 dal 7 settembre, per la gioia dei fan.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sarà ricca di novità anche per Marta, il personaggio interpretato dall'attrice. La Gaurnieri e il marito troveranno infatti una neonata che decideranno di adottare. La situazione si complicherà quando nelle loro vite arriverà la madre naturale della bimba. Intanto, Adelaide non darà notizie di sé, mandando nel panico Umberto, che deciderà di scoprire che cosa sia successo tra la contessa e il neo marito Achille Ravasi.