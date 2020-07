Il mese di settembre si avvicina e i tanti fan de Il Paradiso delle Signore 5, attendono con trepidazione la messa in onda delle nuove puntate. La soap opera pomeridiana di Rai 1 è ormai diventata un punto di riferimento per oltre 1,6 milioni di fedelissimi spettatori, che attendono di vedere le nuove avventure dei vari protagonisti del Paradiso. E ovviamente i colpi di scena non mancheranno anche in questa quinta stagione, che si preannuncia ricca di sorprese e anche di ritorni. Primo fra tutti quello di Nicoletta, che rimettendo piede a Milano, finirà per creare scompiglio nella vita di Riccardo ad un passo dalle nozze con l'astuta Ludovica.

Il paradiso delle signore 5 spoiler: l'atteso ritorno di Nicoletta

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla quinta stagione de Il paradiso delle signore rivelano che assisteremo al ritorno in scena di Nicoletta, interpretata dall'attrice Federica Girardello.

Nella passata serie non aveva preso parte alle riprese degli episodi della soap per altri motivi di lavoro ma quest'anno tornerà agguerrita più che mai e soprattutto darà del filo da torcere all'astuta Ludovica Brancia, che sta cercando in tutti i modi di raggirare e ingannare Riccardo.

La Brancia, infatti, è riuscita a strappare a Riccardo la promessa del matrimonio, facendogli credere di essere in dolce attesa di un bambino. In realtà, però, Ludovica ha mentito spudoratamente dato che non è incinta e ha calcolato tutto nei mini dettagli pur di poter raggirare il personaggio interpretato da Enrico Oetiker.

E così le anticipazioni riguardanti le trame de Il paradiso delle signore 5 in onda da settembre in poi su Rai 1, rivelano che il momento in cui Nicoletta tornerà di nuovo a Milano, sarà uno di quelli clou ai fini del racconto della soap opera.

Riccardo, infatti, starà per sposare Ludovica quando dovrà fare i conti con il ritorno della sua amata ex fidanzata.

Riccardo entra in forte crisi dopo il ritorno di Nicoletta

Ovviamente tale ritorno non passerà inosservato e finirà subito per mettere in grandissima difficoltà Riccardo. Il ragazzo, infatti, si renderà conto che per tutto questo tempo non ha mai dimenticato la sua amata Nicoletta.

Sebbene abbia cercato di fare il possibile per dimenticarla e voltare pagina, non è mai riuscito a cancellarla del tutto dalla sua vita e il ritorno a Milano sarà per lui un duro colpo da digerire.

Cosa succederà a questo punto? Riccardo che è in procinto di convolare a nozze con Ludovica, potrebbe gettare all'aria il matrimonio per tornare tra le braccia della sua Nicoletta?

La verità la scopriremo nel corso delle nuove puntate de Il paradiso delle signore.