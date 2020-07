Per festeggiare gli 80 anni di Renato Pozzetto, martedì 14 luglio Rete 4 manda in onda, in prima serata, uno dei suoi film più noti e amati. Stiamo parlando de Il ragazzo di campagna, una pellicola cinematografica che ormai è assurta al livello di cult movie e che viene costantemente ricordata per numerose battute entrate ormai nel linguaggio comune.

Il ragazzo di campagna: la trama

Artemio è un lavoratore agricolo dell'entroterra lombardo ormai annoiato di consumare la sua vita tra levatacce all'alba e modestissimi passatempi tra i quali primeggia quello di andare a vedere il passaggio del treno.

Quando la giovane Maria Rosa, innamorata di lui, gli consegna un dolce a casa per festeggiare il suo 40esimo compleanno, Artemio realizza definitivamente che il tempo gli sta sfuggendo di mano e di non avere più molto tempo a disposizione per provare a dare una svolta ai suoi giorni. Quale conseguenza di questo tumulto dell'anima decide di trasferirsi a Milano.

Una volta arrivato in città con un trattore, in un primo momento Artemio viene aiutato dal cugino Severino e successivamente, in un modo decisamente rocambolesco e fortuito, fa conoscenza con l'affascinante Angela, una ragazza in carriera che lo guida alla scoperta della vita metropolitana e che prova a trovargli una casa e un impiego stabile.

Artemio finisce con l'innamorarsi di Angela e le fa una proposta di matrimonio, ma la giovane rifiuta dicendo di amare la sua libertà e di non essere portata per le nozze. Deluso dal rifiuto e dalla vita in città, Artemio inizia a maledire la scelta di essersi trasferito in un grande centro fino a quando viene fermato dalla polizia, episodio da cui vengono a crearsi una serie di dinamiche a cui sarà possibile assistere martedì 14 luglio in prima serata su Rete 4.

Il cast del film

Originariamente il ruolo di Artemio era stato pensato per Enrico Montesano, che però era impegnato nelle riprese de I due carabinieri con Carlo Verdone. Per questa ragione, la produzione decise di assegnare il ruolo del protagonista Artemio a Renato Pozzetto.

L'elenco del cast del film include poi l'indimenticata Clara Colosimo nella parte di Giovanna, madre dello stesso Artemio, Massimo Boldi, in quello del cugino petomane Severino Cicerchia, Sandra Ambrosini, che veste i panni della timida Maria Rosa, e Donna Osterbuhr che qui interpreta Angela Corsi.

Altri noti interpreti che figurano nella pellicola sono Enzo Garinei, padrone del misero appartamento che viene affittato da Artemio, Franco Diogene, assicuratore che fa un colloquio di lavoro ad Artemio, Enzo Cannavale, che riveste la parte di un cieco, e Jimmy il Fenomeno nella fugace parte di un contadino.