Ilary Blasi è finita, nelle ultime ore, al centro di una polemica mediatica per via di una sua nuova foto postata in rete. Quest'ultimo suo scatto pubblico sarebbe ritoccato a colpi di photoediting ì, a detta di diversi utenti, che hanno rivolto non a caso alla conduttrice delle critiche. In particolare i contestatori in questione accusano la Blasi di aver modificato la lunghezza delle gambe nella sua nuova foto condivisa con il web.

Ilary Blasi accende la polemica sul suo presunto ritocco alle foto personali

Dopo aver passato ad Alfonso Signorini il testimone per la conduzione del Grande Fratello vip, Ilary Blasi è tornata al centro del Gossip.

In queste ore, il suo ultimo scatto postato su Instagram ha ottenuto oltre 55mila like in poco tempo. Sotto lo stesso, dove si leggono molteplici messaggi, non sono mancati commenti critici riportati da parte degli internauti.

La discussa fotografia, che la Blasi ha postato sul suo profilo personale Instagram, ritrae quest'ultima mentre è distesa sul pavimento di una barca nel bel mezzo di una rilassante vacanza al mare. Tuttavia, sul social qualcuno ha accusato la 39enne di aver modificato l'aspetto delle sue gambe rendendole nella foto lunghe ed affusolate con appositi sistemi di fotomotaggio. Tra i commenti di contestazione destinati alla bionda vip capitolina sotto il suo noto scatto social, si leggono i seguenti: “Troppo Photoshop”; “Ma le gambe perché modificarle?

Non serve”; “Perché hai allungato le gambe tipo plastilina?”.

La conduttrice confermata al timone de L'isola dei famosi e Lo show dei record

Almeno per il momento non possono dirsi fondate le ultime accuse che il web ha lanciato ad Ilary Blasi sul presunto ricorso al fotoritocco. Dal suo canto, inoltre, la 39enne non ha ancora risposto alle nuove critiche social che l'hanno investita.

Sotto la nuova foto pubblica, oltre alle critiche giunte per il presunto fotomontaggio, emerge anche un messaggio rilasciato da un'utente che contesta alla conduttrice di aver riportato una descrizione di difficile comprensione a corredo della stessa. "Ma parla come mangi, ah romana!", si legge nel commento in questione.

Nella descrizione contestata, la 39enne ha riportato il messaggio "Sea, salt, sun". Ovvero l'equivalente inglese di "mare, sale e sole".

Secondo quanto è stato riportato dal portale web d'informazione Gossip e tv, intanto, la consorte di Francesco Totti Ilary Blasi sarebbe stata confermata dal Biscione nel ruolo di conduttrice al timone delle prossime edizioni di ben due programmi televisivi: si tratta dei format targati Mediaset, L'Isola dei Famosi e Lo show dei record.