La quarta puntata di Temptation Island ha visto come protagonisti indiscussi Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Secondo Karina Cascella la coppia non sarebbe sincera nei confronti dei telespettatori. Al contrario sia la showgirl che il suo compagno starebbero recitando.

Nella puntata di giovedì 23 luglio Antonella ascoltando un audio avrebbe sentito dei rumori che assomiglierebbero a un bacio tra il suo fidanzato Pietro e una delle tentatrici. Pochi istanti dopo Delle Piane parlando con Lorenzo Amoruso ha ammesso di avere fatto un "disastro".

Il commento di Karina Cascella

L'atteggiamento di Pietro Delle Piane durante la quarta puntata di Temptation Island è stato oggetto di numerose critiche da parte dei telespettatori.

Tra i tanti che hanno espresso un commento sul fidanzato di Antonella Elia c'è stata anche Karina Cascella. L'opinionista Mediaset durante la messa in onda del reality show ha descritto Pietro come una persona a cui non interessa davvero della compagna. Successivamente Cascella attraverso alcune stories pubblicate su Instagram ha spiegato meglio il suo punto di vista.

Per quanto riguarda il comportamento di Pietro Delle Piane, Karina ha confermato un giudizio negativo. Secondo l'opinionista di Live-Non è la d'Urso, il compagno della Elia è solamente interessato alla popolarità. In un secondo momento la 40enne ha sollevato delle ombre sulla coppia di Temptation Island: "C'è, secondo me, la possibilità che si siano messi d'accordo".

Insomma, stando a quanto riferito dalla Cascella Antonella e Pietro potrebbero essersi messi d'accordo su come comportarsi all'interno dei rispettivi villaggi.

Karina Cascella non trova il senso per cui Pietro prima abbia baciato una single dove non ci sono le telecamere; una volta tornato nel villaggio dei fidanzati però, ha confessato l'errore a Lorenzo davanti ai microfoni.

Inoltre, la 40enne ha affermato che per come è fatta Antonella Elia dopo aver visto il suo fidanzato baciare un'altra donna non avrebbe dovuto esitare a troncare la relazione. Infine, Karina Cascella ha dichiarato che sebbene la showgirl si sia mostrata di fronte alle telecamere delusa non ha versato alcuna lacrima.

Wikipedia interviene su Pietro Delle Piane

Nelle scorse ore, il comportamento di Pietro Delle Piane ha catturato l'attenzione di alcuni hater. Il concorrente di Temptation Island in più occasioni ha sottolineato di avere un figlio mentre la sua compagna no. Nella pagina di Wikipedia alcuni telespettatori hanno pensato bene di modificare il nome Pietro Delle Piane in 'Pietro ha un figlio'. In poco tempo il portale è corso ai ripari.

La pagina di Wikipedia ha avvisato tutti i detrattori di Pietro Delle Piane: "Questa pagina è protetta per evitare vandalismi". Un gesto inevitabile visto che alcuni hater hanno più volte modificato la biografia del fidanzato di Antonella Elia.