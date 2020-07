Martedì 7 luglio 2020, Giancarlo Magalli ha pubblicato un post sui social, in cui ironizzava sullo scarso numero di share della trasmissione che Volpe sta conducendo con il giornalista Alessio Viola su Tv8, Ogni Mattina. Un gesto a cui la conduttrice trentina ha voluto replicare nella puntata di ieri mercoledì 8 luglio 2020 di Ogni Mattina. Magalli, intervistato da Davide Maggio, ha risposto duramente allo sfogo dell'ex collega Volpe, senza risparmiare le frecciatine al musicista e cantante dei I Fatti Vostri Marcello Cirillo.

L'attacco di Giancarlo Magalli ad Adriana Volpe e Marcello Cirillo

Tra le accuse mosse da Adriana Volpe e Marcello Cirillo nei confronti Giancarlo Magalli, c'è anche quella di aver causato la diminuzione dell'audience de I Fatti Vostri dopo il loro licenziamento.

Un'accusa che il conduttore romano ha voluto prontamente smentire in un'intervista rilasciata a Davide Maggio, spiegando che gli ascolti del noto programma di Rai 1 hanno subito una variazione con l'arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari. Magalli ha inoltre precisato che ha sostituito Volpe e Cirillo per rinnovare il cast dei collaboratori de I Fatti Vostri, ingaggiando come co-conduttrici Laura Forgia e Roberta Morise, come cantanti Giò Di Tonno e Graziano Galatone e come autore televisivo Umberto Broccoli. A quel punto, è arrivata la dura frecciata del conduttore televisivo romano ai due ex colleghi: "Casomai c'è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti, come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni".

Cirillo difende Adriana Volpe e si scaglia contro Magalli: 'E' davvero cattivo'

Marcello Cirillo, ospitato ieri da Francesco Fredella nel digital space di Radio RTL 102.5, ha voluto esprimere la sua sulla faida tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. In particolare, lo storico musicista e cantante di Piazza Grande si è scagliato contro il conduttore de I Fatti Vostri, dichiarando: "Io sono contro le ingiustizie, un uomo che da anni invece di vivere va in onda e spara a zero su tutte le persone che, magari, non passano un momento felice, è davvero cattivo".

Poi Cirillo ha preso le difese dell'ex collega Volpe, rincarando la dose su Magalli: "La linea di demarcazione tra l'essere spiritoso e l'essere cattivo è sempre più sottile. Lui l'ha massacrata per anni e adesso che ha un momento di difficoltà ha inveito contro di lei, non ha rispetto". Infine, Marcello Cirillo ha espresso la sua su una probabile reunion con Adriana Volpe magari proprio ad Ogni Mattina su TV8: "Magari!

Ci sarebbe un ambiente più disteso e allegro".