Giovedì 16 luglio sono stati presentati i palinsesti Rai per la stagione 2020/2021. Tra le novità in programma per l'autunno, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha annunciato che Maria De Filippi, grazie al permesso ottenuto da Mediaset, presenzierà al fianco di Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia per un evento contro la violenza sulle donne.

Maria De Filippi presentatrice per una sera su Rai 1

Alla presentazione della prossima stagione televisiva della Rai, avvenuta nella sala A di via Asiago a Roma, Stefano Coletta ha annunciato che Maria De Filippi arriverà in Rai. La storica conduttrice Mediaset sarà la conduttrice di un evento contro la violenza sulle donne, in onda il prossimo 25 novembre.

Coletta ha comunicato che ad accompagnare Maria De Filippi ci saranno Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli: "Da loro ho avuto una risposta immediata e questo mi emoziona".

Questa sarà la prima volta di Maria De Filippi conduttrice in Rai. Era già stata su Rai 1 ad affiancare Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo, anche se lei, durante le conferenze stampa della kermesse, si è sempre definita come un "ospite": "Il lavoro è di Carlo, la mia presenza a Sanremo è come quella in altri programmi in cui vado ospite. Ed è un piacere per me andare ospite quando scelgo di farlo".

Come sarà l'evento condotto da De Filippi, Ferilli e Mannoia

Stefano Coletta ha rimarcato l'importanza di questo evento condotto da Maria De Filippi, in onda in concomitanza con la giornata per la lotta contro la violenza sulle donne: "Tengo moltissimo a un evento che segnerà la storia di questo autunno: il 25 novembre, giorno contro la violenza sulle donne, Rai 1 dedicherà un evento a questo giorno, a questa battaglia".

L'obiettivo di Coletta è quello di costruire una Rai 1 basata sui valori e che possa elargire ai telespettatori dei messaggi potenti, trattando dei temi forti, ma allo stesso tempo delicati.

Per quanto riguarda le anticipazioni sull'evento, il direttore di rete ha dichiarato: "Insieme racconteranno le donne di oggi e quelle di ieri, storie di donne coraggiose, straordinarie, talentuose e lo faranno attraverso la musica e le parole".

Sarà uno spettacolo in onore delle donne, ma anche un invito a tutti gli uomini a unirsi in questa lotta che riguarda un po' tutti. L'intento della serata organizzata sarà quello di riflettere sulla strada da intraprendere e che possa finalmente portare le persone al rispetto reciproco.