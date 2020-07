Marco e Ambra hanno formato una delle coppie di Matrimonio a prima vista 4. Attraverso il suo profilo Instagram, Rompietti ha annunciato la separazione legale dalla moglie. Sebbene l'esperienza nel Reality Show di Real Time non sia finita in modo positivo per la coppia, Marco si è detto lo stesso felice.

Matrimonio a prima vista è un programma nato da un esperimento sociale. Delle persone devono sposarsi ma senza essersi mai viste: a mettere insieme i futuri sposi c'è solamente un team di psicologi che studia le personalità dei concorrenti.

E' addio tra Marco e Ambra

Nonostante la separazione, Marco ha speso delle parole di stima nei confronti della sua ex moglie: "Momenti di strana felicità".

In una foto in cui si mostra al fianco di Ambra, Marco ha ammesso che quando un percorso finisce del tutto, dentro ogni percorso qualcosa si smuove: "E' stato un lungo percorso che ha stravolto la mia vita". L'ex protagonista del reality show ha spiegato che l'ironia con la quale lui e Ambra hanno decido di mettere la parola fine non va affatto confusa. Rompietti ha ammesso che all'inizio è stato difficile accettare la situazione, ma alla fine ha prevalso il "bene".

Nel lungo post pubblicato su Instagram, l'ex marito di Ambra si è sentito in dovere di ringraziare tutti: dalla produzione, al team di psicologi, per poi passare ai telespettatori del programma trasmesso su Real Time. In particolare, Marco ha speso delle parole d'affetto verso la sua ex moglie: "Io e Ambra ci vogliamo un mare di bene".

In più occasioni, Rompietti ha sottolineato che, di questi tempi, volersi bene non è una cosa scontata: "E' la più grande vittoria".

Prima di concludere il suo messaggio Marco Rompietti ha confidato che adesso è il momento di lasciare alle spalle i ricordi, per pensare al presente e al futuro: "Ora voltiamo pagina e sono certo che il futuro sia lucente per me".

Tutte le coppie hanno deciso di separarsi

Matrimonio a prima vista 4 ha visto tutte le coppie partecipanti interrompere i rapporti. I primi che avevano deciso di prendere due strade differenti erano stati Fulvio e Federico. A seguire anche Ambra e Marco avevano deciso di prendere un percorso diverso.

Gli ultimi a dirsi addio erano stati Luca e Cecilia.

Nel caso di Ambra e Marco, i dissapori erano sorti già dopo le nozze. La giovane di Roma aveva ammesso che non le era scattata la scintilla sull'altare. In occasione del viaggio di nozze, i due coniugi avevano trovato un'intesa mentale ma non è servita a far proseguire il matrimonio. Sebbene all'inizio per Marco non sia stato facile avere solo un rapporto di amicizia, oggi i due sono molto legati.