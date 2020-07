Nelle ultime ore sono trapelate in rete diverse indiscrezioni concernenti il dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne. In data 15 luglio, il protagonista del format nonché pretendente di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli, ha pubblicato un nuovo post su Instagram, nella cui descrizione non viene menzionata la dama 69enne. Un dettaglio quest'ultimo che è stato notato da alcuni internauti, tra i quali c'è chi ha accusato il giovane di sfruttare la sua conoscenza avviata con la Galgani a Uomini e donne per ottenere visibilità.

Nicola Vivarelli ringrazia amici e famiglia in un post estivo

Riattivatosi sul suo profilo Instagram diverse ore fa, Nicola Vivarelli ha condiviso con il web una nuova foto.

Lo scatto in questione lo immortala mentre è al mare con un costume che valorizza la sua perfetta forma fisica. A corredo della nuova foto, l'ufficiale di marina mercantile ha voluto scrivere alcune parole, senza mai citare la dama corteggiata a Uomini e donne, Gemma Galgani.

"Summer 2020. Ero convinto fosse un'estate noiosa, priva di emozioni, invece si sta rivelando una delle estati migliori. Nella vita basta poco per essere sereni, basta avere le giuste amicizie, la tua famiglia, un posto dove andare al mare e tutto prende magia", si legge tra le prime righe della descrizione dello scatto estivo in questione, che lascerebbero trapelare un pronostico negativo maturato di recente da Vivarelli sull'estate 2020.

La prima bella stagione ad essere segnata dalla pandemia di coronavirus. Nel messaggio scritto ai follower, poi, il bel Nicola non ha nascosto ai fan di aver vissuto i primi giorni dell'estate 2020 in corso riscoprendo il valore delle piccole cose. "Estate non significa discoteche o ubriacarsi, ma tutt'altro", ha concluso quindi il suo messaggio.

Il web critica il 26enne

A commento dell'ultima foto che Nicola Vivarelli ha postato sul suo profilo Instagram, sono giunti diversi messaggi da parte degli internauti, tra cui emergono alcuni commenti critici. "Discorsi da vecchio, ma vivi giustamente i tuoi anni, si legge tra i messaggi destinati dagli utenti all'ufficiale di marina mercantile.

Poi, non mancano quelli in cui lui è accusato di sfruttare a suo piacimento la conoscenza avviata con Gemma Galgani a Uomini e donne, tra cui il seguente messaggio: "Altro che estate migliore, grazie a nonna Gemma ora sei sempre sui social a torso nudo con tutti i muscoli pompati. Un ragazzo come te, prova a piegare un po' la schiena e vai a lavorare come fanno tanti ragazzi. Non sfruttare nonna Gemma, dovresti vergognarti!". Poi, si legge un altro commento ancora scritto per Nicola: "Ma una bella foto con Gemma a quando? Falsone!".