Nicola Vivarelli e Gemma Galgani continuano la loro frequentazione anche a distanza. Il marinaio toscano è stato intervistato in esclusiva per la rivista Uomini e donne Magazine e ha affermato che, per rispettare la dama torinese, si sta mantenendo lontano dalle tentazioni. Nella rivista, in edicola da venerdì 24 luglio, il modello ventiseienne ha ricordato anche alcuni momenti vissuti con Gemma.

Nicola Vivarelli si tiene lontano dalle tentazioni

Nicola Vivarelli, dopo la visibilità ottenuta all'interno di Uomini e Donne, è contattato spesso dalle fan, sia sui social, sia per strada. Durante l'intervista, il modello ha risposto ad alcune domande in merito alle altre donne: ''Capita spesso che venga contattato sui social o fermato quando esco, a tutti cerco di rispondere nella maniera più spontanea ma, a parte questo, resto fuori dalle tentazioni, evitando di frequentare locali notturni, salvo un invito che ho ricevuto una sera in una discoteca versiliese.

In questo momento sento la necessità di trascorrere serate più tranquille''. Nicola ha spiegato che si mantiene a distanza dalle altre donne sia per essere coerente con la scelta che ha fatto, sia per rispetto a Gemma.

La differenza d'età fra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani

In merito alla differenza di età di oltre quarant'anni, Nicola Vivarelli ha affermato che non è un problema: ''Come ho già detto, sono stato fin dall'inizio spinto a conoscere Gemma non pensando alla differenza di età, ma guardando oltre. Sto apprezzando di questa conoscenza la continua voglia che ho di confrontarmi con una donna più consapevole, con più esperienza e autostima". Nicola apprezza, infatti, una persona con la quale può relazionarsi con più maturità, parlando di tutto e con la certezza di essere capito e ascoltato come lui capisce e ascolto lei.

Per Nicola avere una relazione con una donna più grande è un valore aggiunto: ''Trovare in lei la forza, l'indipendenza per portare avanti con determinazione e coraggio i propri sogni e le ambizioni, anche se gli ostacoli sembrano grandi, si prende fiato e si va avanti per andare fiero di ciò che riesci a realizzare.

Per una donna adulta dovrebbe essere più facile, grazie soprattutto all'esperienza maturata''.

Sirius: 'Gli apprezzamenti fanno sempre piacere'

Nicola Vivarelli, grazie alla notorietà ottenuta all'interno di Uomini e Donne, sta ricevendo molti like e commenti di apprezzamento sotto alle sue foto pubblicate su Instagram: ''Gli apprezzamenti fanno sempre piacere, agli uomini, alle donne e a qualsiasi età.

Ci gratificano ed è per questo che ringrazio tutti quelli che me ne fanno''. In merito alla cura del suo corpo, il marinaio toscano ha affermato che ha imparato da sua mamma a prendersi cura di se stesso: ''L'attività fisica aiuta a migliorare la nostra agilità cognitiva. Quindi non dobbiamo trascurare nessun aspetto della salute, né fisico, né emotivo, né mentale. Ancora meglio se l'attività fisica è svolta all'aria aperta sotto l'esposizione alla luce solare e nella natura''.