Oggi, giovedì 16 luglio, si è tenuta la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai nella sala A di Via Asiago a Roma. Tante le novità e altrettanti graditi ritorni sul piccolo schermo. Dopo la chiusura della storica trasmissione La prova del cuoco con Elisa Isoardi, è stato annunciato il ritorno della precedente conduttrice Antonella Clerici, al timone di un nuovo programma. Torna anche Affari tuoi nella fascia pre-serale di Rai 1, mentre per quanto riguarda Rai Fiction, verrà dato spazio a giovani attori, che affiancheranno la messa in onda delle Serie TV punta di diamante di ''mamma Rai''.

Palinsesti Rai nuova stagione televisiva: spazio alle novità

La conferenza stampa è iniziata con un doveroso ringraziamento a tutto il personale della Rai che ha dovuto far fronte a un periodo decisamente non semplice legato all'emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese. Per prima cosa, sono stati presentati i canali dedicati ai ragazzi, Rai Yoyo e Rai Gulp che, oltre al divertimento, offriranno anche programmi didattici.

Auro Bulbarelli, direttore di Rai Sport, ha comunicato che nella prossima stagione Rai 2 sarà la rete olimpica, mentre per quanto riguarda il ciclismo, settembre e ottobre saranno mesi davvero intensi. Sempre sulla seconda rete, come dichiarato da Ludovico di Meo, ci sarà un programma dedicato a nonni e nipoti.

In prima serata torna invece l'amato reality Il Collegio.

Antonella Clerici torna in Rai

Gradito ritorno in Rai per Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno, confermato da Stefano Coletta durante la presentazione dei palinsesti Rai nella giornata del 16 luglio. Per quanto riguarda i talent, ci sarà The Voice Senior, Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti e Ballando con le Stelle in una versione completamente rinnovata.

Riprende La vita in diretta con Matano e Daniele, mentre gli amanti della scienza e della storia potranno rivedere Alberto Angela con Ulisse.

Affari tuoi arriva su Rai 1 con una formula rinnovata

Si chiamerà Affari tuoi - La riscossa, la nuova formula dell'iconico game del pre-serale. Ancora da definire i dettagli, anche se ci sarà una rivoluzione sia per quanto riguarda la conduzione.

Incarta, dunque, la presenza di Flavio Insinna.

Rai Fiction sarà ricca di prodotti interessanti. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, Fabrizio Salini ha detto che si punterà all'innovazione, dando spazio anche a giovani attori, confermando però il ritorno delle serie tv di successo come Il paradiso delle signore e Che Dio ci aiuti, già sul set con la registrazione delle nuove puntate. Domenica In e Mara Venier, due solide garanzie, faranno ancora compagnia ai telespettatori nella prossima stagione, mentre per quanto riguarda la conduzione di Sanremo è stato confermato Amadeus.