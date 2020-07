Raimondo Todaro potrebbe avere ritrovato il sorriso al fianco di Paola Leonetti. La neo coppia è stata immortalata dal settimanale Chi a Monopoli (Bari), mentre si scambiavano baci e tenerezza.

Raimondo Todaro ha alle spalle un matrimonio con la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi Francesca Tocca. Dall'unione è nata una bambina, Jasmine. Il ballerino in merito alla rottura, in un'intervista a Oggi, aveva dichiarato: "Purtroppo non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta. A un certo punto ti accorgi che non guardi più le cose con gli stessi sguardi del tuo partner".

La nuova fiamma di Todaro è famosa sui social

Chi, nel numero in edicola da mercoledì 8 luglio, ha dedicato uno spazio a Raimondo Todaro e alla sua nuova fiamma. Paola Leonetti ha 23 anni e su Instagram vanta oltre 13.000 follower. I paparazzi del settimanale gli hanno avvistati mentre si scambiano un tenero bacio nella località balneare pugliese. Il loro amore è solo agli inizi, ma visto come procedono le cose, questa nuova storia d'amore promette bene.

Con l'arrivo di Paola, Raimondo Todaro si è gettato alle spalle un periodo che sentimentalmente parlando non è stato facile. La fine del matrimonio con Francesca Tocca (dopo 14 anni di relazione) non è stata per niente facile, visto che la vicenda è stata spesso al centro del Gossip.

Il momento "no", però, sembra ormai passato e sempre sulle pagine di Chi, Il ballerino ha voluto rivolgere un messaggio alla ex: "Auguro a Francesca ogni tipo di felicità. Oggi tra noi c’è un rapporto sereno, come è giusto che sia. Lei è una ragazza pura, merita di stare bene".

Francesca Tocca torna a ballare in sala prove con Valentin

Dopo numerosi pettegolezzi su un presunto ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru, nella giornata di ieri, 7 luglio, la ballerina di Amici è tornata a ballare in compagnia del ballerino.

Tocca ha pubblicato su Instagram alcune storie che ritraggono lei e Valentin mentre ballano in sala prove.

La complicità mostrata tra i due ballerini ha, ovviamente, riacceso i gossip, portando a galla un ipotetico ritorno di fiamma. Non solo: nelle scorse settimane Valentin aveva postato su Instagram delle storie in cui si mostrava mano nella mano con una ragazza. Sebbene il giovane non avesse fatto alcun riferimento a Francesca, la location frequentata dall'ex allievo di Amici sarebbe molto simile a quella mostrata da Francesca sul suo profilo social.