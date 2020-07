Le anticipazioni di Tempesta d'amore riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, su Rete 4 alle ore 19:35, Jessica e Henry si sposeranno. Prima delle nozze, però, Jessica e Annabelle avranno un duro scontro, dove quest'ultima strapperà lo strascico della sposa, che non si farà abbattere dall'imprevisto e andrà avanti con i festeggiamenti come se nulla fosse accaduto. André sarà turbato dalla presenza di Dirk al Fürstenhof e penserà a un modo per mandare via l'uomo.

Henry e Jessica diventano marito e moglie

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 6 al 10 luglio, Jessica non vorrà accettare per nessun motivo il regalo di nozze da parte di Annabelle Sullivan e glielo dirà senza mezzi termini.

Quest'ultima reagirà male alle parole di Jessica e le strapperà lo strascico del vestito da sposa. Nonostante gli inconvenienti, la cerimonia andrà avanti e Jessica e Henry finalmente si sposeranno. Il ricevimento della coppia si svolgerà all'aperto, dove tutti gli invitati si divertiranno e trascorreranno una bella giornata. Intanto André sarà sempre più infastidito e turbato a causa della presenza di Dirk in albergo.

Franzi vuole trasferirsi

André sarà preoccupato dal fatto che Dirk possa creare problemi nella relazione tra lui e Linda, pertanto vorrà mandarlo via dal Fürstenhof il prima possibile, ma non saprà come fare. Franzi, dopo la storia con Tim, deciderà di trasferirsi e andare lontano da Bichlheim, per cercare lavoro come frutticoltrice.

Successivamente riceverà un'improvvisa proposta di lavoro, ma essendo convinta che dietro la stessa ci sia lo zampino di Tim, la rifiuterà immediatamente. Christoph non si fiderà di Annabelle e vorrà tenerla sotto controllo il più possibile, per questo motivo farà installare una cimice all'interno della sua camera, la quale sarà collegata al cellulare dell'uomo.

Franzi, sempre desiderosa di andarsene da Bichlheim per ricominciare la sua vita da zero, scoprirà che Tim non è coinvolto nella proposta di lavoro che ha rifiutato in precedenza, così comincerà a fantasticare riguardo l'offerta, sperando di poter ottenere il posto tanto desiderato.

In attesa delle nuove puntate di Tempesta d'amore, è possibile rivedere in streaming, su Mediaset Play, gli episodi già andati in onda su Rete 4.

All'interno della piattaforma dedicata si possono trovare anche degli extra riguardanti le trame e i personaggi della soap opera tedesca.