Prime scintille a Temptation Island dopo la messa in onda delle prima puntata. A creare scompiglio tra il pubblico del reality prodotto da Maria De Filippi ci ha pensato Anna, la fidanzata di Andrea, la quale ha deciso di mettere alle strette il suo giovane fidanzato tendendogli un tranello. La donna ha finto di appartarsi con il single Carlo per provocare Andrea, salvo poi dichiarare che era tutto un bluff. L'atteggiamento di Anna e alcune sue dichiarazioni non sono piaciute né al fidanzato, né tanto meno alla famiglia di Andrea, che ha criticato quanto accaduto in puntata, arrivando a pensare che sia meglio per Andrea uscire da solo dal reality show.

Il piano diabolico di Anna scatena la reazione di Andrea a Temptation Island

Prime scintille tra Andrea e Anna già nel corso della prima puntata di Temptation Island andata in onda giovedì 2 luglio su Canale 5. A destare scalpore, la messinscena messa in atto dalla 37enne Anna ai danni del fidanzato Andrea. La donna ha fatto credere di essersi appartata con il single Carlo per far ingelosire il fidanzato e per costringerlo ad accettare la sua richiesta di avere subito un figlio. Un piano diabolico che ha visto il giovane Andrea andare su tutte le furie, tanto da prendersela con gli arredi del villaggio in un momento di rabbia. L'atteggiamento e le frasi di Anna, a giustificazione dello stratagemma orchestrato ai danni di Andrea, non sono piaciute nemmeno ai compagni di avventura del 27enne, tanto che, anche Lorenzo Amoruso si è visto costretto a commentare l'accaduto.

Il compagno di Manila Nazzaro si è detto stupito di come la donna abbia parlato di questioni economiche e non di amore verso Andrea.

La sorella di Andrea commenta la prima puntata di Temptation: 'Meglio che esca da solo'

Sulla stessa linea, anche i fratelli di Andrea, i quali hanno voluto commentare quanto andato in onda nel corso della prima puntata.

La sorella Serena, ha ammesso di essere rimasta colpita dalle parole di Anna, soprattutto quando ha parlato della situazione economica della famiglia di Andrea. Anche se Serena non crede che Anna stia con Andrea solo per questioni economiche, la donna non ritiene giusto che, la quasi cognata, non rispetti la scelta di Andrea di voler aspettare prima di mettere al mondo un figlio.A proposito del tranello teso ad Andrea, la sorella di lui ha dichiarato.

'Mi auguro che, se questa parte diabolica esiste davvero, lui esca da solo'.

Temptation Island: i familiari di Andrea contro Anna, critiche anche dai social

Sulla stessa linea di Serena anche il fratello Pierluigi il quale non ha preso benissimo quanto visto su Canale 5 giovedì scorso. "Ci sono rimasto male" ha ammesso Pierluigi, che non è riuscito a nascondere il suo rammarico per quanto raccontato da Anna sulla sua famiglia e su Andrea. La donna, come noto, ha sostenuto che il fidanzato sia cresciuto sotto una campana di vetro, rimarcando il fatto che la famiglia di lui sia benestante. Parole non apprezzate e non ben comprese dai familiari di Andrea ma anche dal pubblico di Temptation Island che, sui social ha criticato aspramente la 37enne romana.

A molti infatti, non è piaciuto il piano di Anna che, seppur consapevole di ferire Andrea, non si è fatta scrupoli pur di raggiungere il suo scopo.

Non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island per scoprire cosa accadrà alla coppia formata da Anna e Andrea.