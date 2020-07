Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation Island, il fortunato reality show Mediaset condotto da Filippo Bisciglia che tornerà in onda giovedì 16 luglio 2020 con la terza puntata di questa edizione. Le anticipazioni su ciò che vedremo in onda rivelano che il protagonista principale sarà Ciavy, che questa settimana deciderà di chiedere il confronto al falò finale con la sua fidanzata Valeria. Occhi puntati anche su Manila Nazzaro, che continuerà a far ingelosire il suo fidanzato dall'altra parte del villaggio delle tentazioni.

Temptation Island 2020, spoiler terza puntata: Ciavy chiede a Filippo di rivedere la fidanzata Valeria

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata di Temptation Island 2020 che andrà in onda giovedì 16 luglio su Canale 5, rivelano che per Ciavy arriverà il momento della resa dei conti con la sua fidanzata Valeria.

Quest'ultima, infatti, si è lasciata andare fin troppo con il single tentatore Alessandro. Gli avvicinamenti tra i due sono stati a dir poco sospetti, al punto che Ciavy ha cominciato a temere che questo avvicinamento potesse portare alla fine della sua relazione con Valeria.

E proprio per questo motivo, chiederà a Filippo di rivederla al più presto al falò di confronto finale così da potersi confrontare con lei e capire come far evolvere questo rapporto. Ma quale sarà la reazione di Valeria di fronte a questa richiesta anticipata? La ragazza ammetterà di essere in confusione e di non sapere cosa fare.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sulla terza puntata di Temptation Island rivelano che si tornerà a parlare anche di Manila Nazzaro e del suo fidanzato Lorenzo Amoruso.

Manila e Lorenzo: lui sempre più in crisi

Il comportamento della showgirl all'interno del villaggio delle tentazioni è fin troppo libertino, al punto che l'ex calciatore si troverà a dover fare i conti con l'ennesimo filmato che potrebbe mettere a durissima prova il loro sentimento. Addirittura Lorenzo ammetterà di provare dei dubbi circa la veridicità dei sentimenti che la Nazzaro prova nei suoi confronti.

Gli spoiler della terza puntata di giovedì 16 luglio, inoltre, raccontano che anche per Andrea arriverà il momento di fare i conti con dei nuovi filmati che riguardano la sua fidanzata Anna. Anche questa volta, gli atteggiamenti assunti dalla ragazza, saranno bollati come 'inaccettabili' per il ragazzo che apparirà sempre più in crisi.

Antonella Elia, invece, continuerà a mettere in discussione il suo rapporto con il fidanzato Pietro. Insomma un appuntamento interessante per i fan del programma, in onda giovedì prossimo su Canale 5 in prime time.