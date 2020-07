La quinta puntata di Temptation Island andata in onda il 28 luglio ha riservato colpi di scena come il falò finale tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Un confronto particolarmente teso, il cui esito verrà svelato solo nella puntata conclusiva di giovedì 30 luglio. Tra i telespettatori del docu-reality che hanno seguito con interesse la vicenda della coppia, vi è anche Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello, la quale, su twitter, ha voluto dire la sua su quanto appena andato in onda, non risparmiando velenosi attacchi all'attore verso il quale sembra non nutrire alcuna simpatia.

Cristina Plevani infastidita da Pietro e dalle parole 'Io te magno'

La penultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera ha riservato molte emozioni e colpi di scena. Protagonista la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, arrivati al termine della loro avventura in terra sarda. I due si sono ritrovati al falò finale, durante il quale non si sono risparmiati accuse reciproche. Un confronto molto acceso, dove Pietro, più volte, ha usato una terminologia che non è piaciuta alla prima vincitrice del Grande Fratello Cristina Plevani. Quest'ultima infatti, è sbottata contro Pietro su twitter, infastidita dalle seguenti parole: "Io te magno" rivolti alla fidanzata Antonella.

Cristina contro Delle Piane: 'Gli darei uno schiaffone'

"A ogni io te magno gli darei uno schiaffone" ha tuonato Cristina Plevani sul social network, a testimonianza di come l'atteggiamento dell'attore al falò di confronto non le sia affatto piaciuto e rincarando in seguito la dose scrivendo: "Solo tu esci come un co......, perché hai mostrarto di esserlo".

Dalle sue parole, si evince come Cristina non nutra simpatia nei confronti del fidanzato di Antonella Elia.

Quest'ultima intanto, è sembrata particolarmente infuriata contro il compagno, arrivando a dargli dello "str....". Al momento non è dato sapere cosa sia successo tra i due, anche se dalle immagini andate in onda nell'ultima puntata non si preannuncia nulla di buono.

Ad ogni "io te magno" gli darei uno schiaffone. #TemptationIsland — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) July 28, 2020

Temptation Island, Plevani dà un consiglio ad Antonella: 'Tornatene da sola'

In attesa di scoprire l'esito del confronto infuocato tra Antonella e Pietro, Plevani ha voluto dare un consiglio alla show girl piemontese, invitandola a uscire da sola da Temptation Island: "Tornatene da sola piuttosto che avere una persona simile al tuo fianco".

Elia seguirà il consiglio di Cristina Plevani? In attesa di conoscere come andrà a finire tra Delle Piane ed Elia, colpo di scena per Antonio e Annamaria con quest'ultima che, al termine del faccia a faccia, ha deciso di perdonare il fidanzato.