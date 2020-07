Continua il successo anche sui canali social di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto ormai alle battute conclusive. Dopo la messa in onda della quarta puntata, in rete si è scatenata una sorta di vendetta contro Pietro delle Piane che, come noto, non solo ha ammesso di aver tradito Antonella Elia, ma ha usato parole poco carine nei suoi riguardi, solo per il fatto di non essere madre. Un comportamento che non è piaciuto al pubblico da casa ed ai fan della show girl piemontese che, su 'Wikipedia', hanno modificato la biografia dell'attore in modo originale e divertente.

Antonella si sente offesa da Pietro, i fan si scagliano contro l'attore

Pietro Delle Piane, nome d'arte di Pietro ho fatto un figlio', questo è quanto apparso ieri sulla pagina di 'Wikipedia' a testimonianza di come il pubblico da casa e gli utenti del web non abbiano preso bene le affermazioni dell'attore. Come noto, Pietro ha sottolineato più volte come, il fatto di non avere un figlio e quindi nessuna discendenza, metterebbe in cattiva luce la sua fidanzata Antonella, definita anche come una persona acida solo per il fatto di non essere madre. Offese che hanno turbato non poco sia la diretta interessata che i telespettatori, i quali non hanno perso tempo per commentare quanto appena andato in onda.

I fan della Elia su 'Wikipedia' prendono in giro Pietro

Le affermazioni poco carine rivolte ad Antonella dal compagno, hanno scatenato la reazione dei fan del programma ed in particolare quelli della show girl torinese, che hanno trovato un modo originale per esprimere il proprio dissenso nei confronti dell'attore.

I fan infatti, sono riusciti ad entrare e modificare su 'Wikipedia' lo status dell'attore aggiungendo ironicamente 'Pietro Delle Piane, nome d'arte di Pietro Ho fatto un figlio'. Modifiche rimosse poco dopo, visto che attualmente nella biografia di Pietro non appare nulla di strano.

Pietro tradisce Antonella nella quarta puntata, boom di ascolti per Temptation Island

Gli equilibri della coppia Vip formata da Antonella e Pietro sono quindi radicalmente cambiati nel corso della puntata del 23 luglio. A gettare benzina sul fuoco anche l'ammissione dello stesso Pietro circa un bacio avvenuto tra lui e la single Beatrice. L'attore avrebbe quindi tradito la sua compagna che, dopo l'incredulità iniziale, sembra decisa ad attendere lo scadere dei 21 giorni prima di dargli il benservito. Tra colpi di scena e tradimenti, Temptation Island continua ad ottenere grande successo non solo sui social ma anche in Tv. Dai dati relativi agli ascolti del 23 luglio diffusi in mattinata, si apprende che la quarta puntata è stata seguita da una media di 3.727.000 spettatori pari ad uno share del 23,7%.