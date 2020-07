Nella serata dello scorso giovedì 23 luglio è stata trasmessa la nuova puntata di Temptation Island. Il rinnovato docu-reality sulle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, ha riservato al suo quarto appuntamento tv diversi momenti all'insegna della tensione e del tutto inaspettati. Come quello che ha visto Antonella Elia assistere a una serie di discutibili filmati del fidanzato Pietro Delle Piane per poi finire in lacrime.

Il momento di debolezza in questione della showgirl torinese è avvenuto nel corso del quarto falò delle donne, dove Bisciglia ha mostrato alla Elia alcune immagini del comportamento assunto dal fidanzato al villaggio degli uomini e dellle tentatrici.

Antonella Elia accusata di essere immatura da Pietro Delle Piane

In occasione del quarto falò delle fidanzate protagoniste di Temptation island 2020, Filippo Bisciglia ha mostrato ad Antonella Elia una serie di filmati del suo fidanzato, Pietro Delle Piane, dal contenuto piuttosto forte.

Il primo video mostrato ad Antonella conteneva le immagini di una cena organizzata da Pietro per la tentatrice Beatrice, alla quale, per l'occasione, l'attore ha parlato dell'immaturità mostrata, a detta sua, dalla fidanzata nei suoi riguardi. Parlando alla single, quindi, Pietro le ha chiesto se sia normale che l'ex di Antonella, Fabiano, abbia le chiavi della casa in cui lui vive la sua relazione con la showgirl: "Come se fossi io il pazzo a pensarla così.

Allora è più importante questa persona che quella con cui stai e poi questo tipo ha parlato male di me. Chi permette di mettere bocca nel nostro rapporto è lei". In confidenza con la tentatrice Beatrice, l'attore 46enne ha speso parole sempre più dure sulla fidanzata 56enne. "Mi spiace dirlo, ma lei secondo me si è bloccata a quattordici anni e non ce la fa a crescere", ha proseguito.

Nel suo accusare Antonella di immaturità, poi si è detto fiero di aver messo al mondo un figlio a differenza della fidanzata, seppur riconoscendo che la relazione avuta con la mamma del bambino non sia andata bene: "Antonella ha paura di restare da sola. Non ha un figlio, una famiglia, questa cosa la soffre, ha paura di non lasciare un segno su questa terra.

Lei passa il tempo a rispondere al fan, all'ex... io vivo sulla base del presente". E ha concluso, sempre paragonandosi ad Antonella: "Io posso morire domani, io la mia discendenza ce l'ho, lei no".

"Che bravo, inseminator. Lui è fiero di avere la discendenza, buon per lui", ha dal suo canto commentato Antonella, dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Pietro. Il suo sfogo, nel corso della nuova puntata del format, è poi proseguito con le seguenti parole: "Ovvio è che io non ho un figlio né una discendenza, ma parlarne così ad una cena è crudele e Pietro mi fa venire ribrezzo e mi sento offesa. Penso che lo fa per gelosia di Fabiano, ho più fiducia del mio ex che di lui. Fabiano non parlerebbe mai di me come parla Pietro".

La Elia assiste ad un video di Pietro e resta male

A margine del primo video del fidanzato, a cui ha assistito al quarto falò delle donne, Antonella Elia ha palesato al conduttore di Temptation Island di essere rimasta senza parole per quanto dichiarato da Pietro Delle Piane alla single Beatrice sulla loro vita di coppia.

Poco dopo, Filippo Bisciglia ha mostrato alla showgirl un nuovo video, rivelatosi choc per quest'ultima e i telespettatori. Il filmato in questione immortala Pietro mentre si trattiene con le single Ilaria e Beatrice. I tre si concedono delle risate, poi eludono le telecamere del format. "Come se le toccasse" è il commento di Antonella alle prime immagini del filmato.

Il video prosegue, poi, con Pietro che fa una confidenza all'ex calciatore Lorenzo Amoruso, nonché fidanzato di Manila Nazzaro e dichiara: "L'ho baciata".

La Elia sbarra gli occhi e rimane incredula dinanzi alle immagini del secondo video. Vista la reazione sgomenta della showgirl, il conduttore ha invitato le fidanzate a concedersi una pausa dal quarto falò. In occasione della quale, la Elia si è abbandonata ad un lungo pianto liberatorio tra le braccia di Manila e in presenza delle altre fidanzate.

“Che disgusto. Mai più mi metto con un uomo, che schifo. Meglio non si avvicini più a casa mia”, ha infine dichiarato, alludendo al comportamento assunto da Pietro al villaggio dei fidanzati.