Temptation Island sta arrivando alle battute finali tra crisi di gelosia, stratagemmi e falò anticipati. Già due coppie hanno abbandonato il programma prima dello scadere dei 21 giorni, mentre le restanti quattro restanti si ritroveranno ad affrontare un vero e proprio punto si svolta nella puntata di martedì 28 luglio. È il caso, ad esempio, di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, con l'ex calciatore che mostrerà nuovamente il suo disappunto dopo aver visionato alcune immagini della sua fidanzata. Dal promo trasmesso su Canale 5, Lorenzo sembrerà particolarmente deluso dalla situazione, tanto da arrivare a dire a Filippo Bisciglia che potrebbe mandare a chiamare la sua fidanzata.

In attesa di capire se ci sarà un falò anticipato per questa coppia, nel nuovo appuntamento si conoscerà anche l'esito del confronto tra Annamaria e Antonio.

Manila e Lorenzo in crisi nella quinta puntata di Temptation Island

La quinta e penultima puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di colpi di scena. Dalle anticipazioni diffuse dai canali social ufficiali del programma, si viene a sapere che per le coppie rimaste in gioco il prossimo sarà un appuntamento determinante per capire il futuro della loro rispettive relazioni. In particolare Manila Nazzaro vedrà per la prima volta un video del fidanzato Lorenzo Amoruso nel Pinnettu, il quale probabilmente, a un passo dalla fine, potrebbe aver deciso di cambiare tattica.

Al momento non è dato sapere cosa vedrà l'ex Miss Italia, ma non si prospetta nulla di buono.

Lorenzo sempre più deluso da Manila Nazzaro potrebbe richiedere un falò anticipato

Lorenzo sino a oggi non ha mai dato adito a Manila di dubitare dei suoi sentimenti, tanto che l'ex calciatore, sempre rispettoso e pronto a dare consigli ai suoi compagni di avventura, non si è mai avvicinato a nessuna delle single del villaggio.

Nella quinta puntata, però, la delusione provata dall'uomo nell'ascoltare certe dichiarazioni della compagna, lo potrebbero portare a comportarsi in modo del tutto inaspettato. Come dimenticare le lacrime versate dall'ex calciatore nello scorso appuntamento, dopo aver ascoltato le parole dell'ex Miss Italia che lo ha accusato di non voler impegnarsi in una relazione stabile, con tanto di matrimonio e figli.

Temptation Island, Lorenzo a Filippo Bisciglia: 'Per me puoi mandarla a chiamare anche ora'

Dalle clip delle anticipazioni riferite a ciò andrà in onda martedì 28 luglio in prima serata su Canale 5, si evince come Lorenzo sia stanco di tutta la situazione venutasi a creare, tanto da arrivare a dire a Filippo Bisciglia che potrebbe mandare a chiamare la fidanzata, non prima di esclamare: "Per me può finire anche qua". In attesa di scoprire se ci sarà realmente un faccia a faccia tra Manila e Lorenzo, nel corso della nuova puntata i fan del docu-reality assisteranno anche alla conclusione del falò tra Annamaria e Antonio, iniziato sul finire della quarta puntata. Dal promo trasmesso su Canale 5 si intuisce come il clima tra i due sarà particolarmente teso, con la donna che non riuscirà a trattenere le lacrime.

Per scoprire se Annamaria e Antonio usciranno insieme o separati da Temptation Island bisogna aspettare la messa in onda del nuovo appuntamento, previsto per martedì 28 luglio a partire dalle 21:20 su Canale 5.