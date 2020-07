Mancano poche ore all'inizio dell'edizione 2020 di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Il docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi sta per segnare il suo ritorno nel palinsesto di Canale 5 e, intanto, sono trapelate in rete alcune scottanti anticipazioni delle dinamiche venutesi a creare all'interno dei villaggi in cui si è registrata la permanenza delle coppie e i tentatori partecipanti.

Come lo spoiler emerso su Instagram che vede Lorenzo Amoruso lasciarsi andare a dei balli sfrenati con la complicità delle tentatrici e all'insaputa della fidanzata, Manila Nazzaro.

Immagini che, in queste ore, stanno dividendo l'opinione del web.

Lorenzo Amoruso complice con le tentatrici: lo spoiler

La prima puntata di Temptation Island 2020 verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 questa sera, giovedì 2 luglio. Nell'attesa del via ufficiale al rinnovato docu-reality sui tradimenti, la pagina Instagram di Temptation Island ha rivelato alcuni particolari del gioco delle tentazioni intrapreso da Lorenzo Amoruso in un video condiviso con gli internauti.

Nel filmato in questione, il 49enne è immortalato in atteggiamenti piuttosto complici con le tentatrici ingaggiate nel cast del gioco Mediaset. Nello specifico, appare spensierato e sorridente mentre si scatena in balli di gruppo insieme alle single nel villaggio dei fidanzati.

“Ma sì! Ma che c…o me ne fo*te!", esclama nel videofilmato, mentre si concede al ballo sfrenato.

Il video dello spoiler sulla prima puntata in questione ha scatenato le reazioni più disparate degli internauti. Sotto lo stesso, emergono in particolare i commenti di chi ritiene che Lorenzo possa rivelarsi protagonista di un tradimento ai danni della compagna nella trasmissione: "Immaginate la fidanzata dall'altra parte del villaggio con gli occhi di fuori mentre guarda sto video" ha scritto un utente.

Le altre anticipazioni della prima puntata di Temptation island 2020

Sul profilo Instagram di Temptation island, oltre allo spoiler concernente il comportamento assunto da Lorenzo Amoruso alle spalle di Manila Nazzaro, sono state riportate anche altre anticipazioni della prima puntata del format.

Nello specifico, sono stati condivisi altri video, che vedono protagoniste due coppie, una vip e l'altra non vip.

Si tratta dei vip Antonella Elia e Pietro Delle Piane da una parte e la coppia non famosa Anna e Andrea dall'altra.

In un video condiviso dal profilo Instagram di Temptation island, dunque, Andrea appare in preda all'ira mentre lancia per aria una sedia al grido di: "Dopo tre giorni così? Sono troppo per lei!". Nel filmato dedicato invece all'ex gieffina Antonella Elia, quest'ultima spende sul fidanzato le seguenti parole mentre guarda un video di Delle Piane consegnatole dal conduttore: "Oddio, che fa? Che bastardo!".