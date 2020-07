La terza puntata di Temptation Island andrà in onda giovedì 16 luglio in prima serata su Canale 5 e dalle anticipazioni si preannuncia un appuntamento particolarmente infuocato. Dal promo trasmesso su Canale 5, e dai video pubblicati sulle pagine social del programma, si viene a sapere che Ciavy chiederà un falò di confronto anticipato alla fidanzata Valeria Liberati la quale, dopo la notizia, sembrerà entrare in crisi, tanto da sfogarsi con il single Alessandro e dichiarare tra le lacrime: "Non so che fare". Si presenterà al falò?

Temptation Island, Valeria e Ciavy potrebbero affrontare il falò di confronto

Sin dalla prima puntata i telespettatori di Temptation Island hanno potuto constatare che il rapporto tra Ciavy e Valeria è in crisi. Il giovane, infatti, non aveva nemmeno salutato la compagna nel momento della separazione nei rispettivi villaggi, tanto che Valeria, sconfortata, si è gettata subito tra le braccia del single Alessandro Basciano. Tra i due la complicità è cresciuta con il passare dei giorni e anche nella seconda puntata i due sono stati vicinissimi al bacio. Un atteggiamento che pare abbia infastidito il fidanzato il quale, di contro, si farà consolare da una delle tentatrici.

Ciavy chiede il falò immediato nella prossima puntata di Temptation Island

Stando ai video di anticipazione riguardanti ciò che andrà in onda il 16 luglio, sembra che Valeria, forse per ripicca, deciderà di passare del tempo nella casetta dei single dove, come noto, non sono presenti le telecamere. Un gesto che scatenerà la furia del fidanzato, il quale richiederà immediatamente il falò di confronto.

Valeria accetterà d'incontrare Ciavy? Dalle immagini a disposizione si vede che la ragazza andrà in confusione dopo che Filippo Bisciglia l'avrà informata della richiesta del fidanzato.

Valeria Liberati va in crisi e scoppia in lacrime: 'Non so che fare'

Dalle brevi clip proposte su Witty Tv e sui social, si vede Valeria raggiungere il single Alessandro e confidarsi con lui sul da farsi.

"Non so che fare" dice la ragazza in lacrime che, a questo punto, potrebbe anche non presentarsi al falò. Se sino poche ore fa l'addio tra Ciavy e Valeria sembrava ormai vicino, la reazione della ragazza alla richiesta del confronto giunge inaspettata. Dalle indiscrezioni circolanti in rete, e pubblicate anche da Il vicolo delle news, sembra che Valeria e Ciavy siano usciti separati da Temptation Island e che lei stia continuando a sentire il single Alessandro dopo la fine dell'avventura sarda.

Non resta che attendere la messa in onda della terza puntata di Temptation Island, per capire come si concluderà il percorso di Valeria e Ciavy e per conoscere gli sviluppi delle altre quattro coppie ancora in gioco nel docu-reality prodotto dalla Fascino Pgt.