Cresce il feeling tra Valeria Liberati e Alessandro Basciano a Temptation Island. Nel corso della seconda puntata del reality di Canale 5 la fidanzata di Ciavy e l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche sono stati protagonisti di diversi momenti intimi. Tra giochi di sguardi ed abbracci la ventisettenne romana non ha nascosto alle compagne di avventura di trovarsi in difficoltà e che la conoscenza con il single ha sgretolato le sue certezze. Al momento di iniziare il viaggio nei sentimenti l’estetista aveva manifestato il desiderio di consolidare il rapporto con Andrea Maliokapis (nome all’anagrafe di Ciavy) che, dopo quattro anni di fidanzamento, stava iniziando a vacillare per la voglia di libertà dell’organizzatore di eventi.

Rapporto che ora sembra essere in discussione dall’interesse mostrato da Valeria nei confronti di Alessandro. Dall’altra parte Ciavy è rimasto deluso dal comportamento della fidanzata ed in occasione della terza puntata, come mostrato nell’anteprima mandata in onda ieri (9 luglio), chiederà il falò di confronto.

Valeria Liberati, dalle lacrime per Ciavy al crescente feeling con Alessandro Basciano

Dalle lacrime all’attrazione fatale per Alessandro Basciano. Valeria Liberati non aveva trattenuto la rabbia per le affermazioni del fidanzato dopo il primo pinnettu. Quest’ultimo aveva riferito ad una tentatrice di non essere certo dei suoi sentimenti nei confronti della ventisettenne ma che, in ogni caso, stava bene con lei.

Parole che avevano ferito l’estetista che sperava che l’esperienza a Temptation Island potesse segnare la svolta nel rapporto con il trentacinquenne.

“Vorrei che tornassimo quelli di una volta” - aveva affermato nel video di presentazione. Nel giro di pochi giorni la situazione è mutata. Valeria ha deciso di liberarsi di lacci e lacciuoli e vivere a pieno l’esperienza nel reality show.

A stravolgere ulteriormente i suoi piani iniziali la crescente complicità con Basciano.

"Tra le tue braccia sto proprio bene" Qualcosa in Valeria sta cambiando... Come proseguirà il suo viaggio nei sentimenti? #TemptationIsland pic.twitter.com/C96KUaYS1D — Temptation Island (@TemptationITA) July 9, 2020

Temptation Island, il fidanzato di Valeria: 'La vera vittima sono io'

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche e Valeria Liberati sono arrivati ad un passo dal baciarsi dopo un intenso gioco di sguardi.

Il filmato è stato mostrato a Ciavy da Filippo Bisciglia nel corso del falò dei fidanzati. Nell’occasione Alessandro Basciano ha riservato una sorpresa alla ventisettenne: una cena romantica sulla spiaggia che la romana ha apprezzato. “È da tanto che non ricevevo simili attenzioni” - ha precisato l'estetista.

Dopo aver brindato Valeria si è avvicinata al tentatore che l’ha abbracciata e baciata sul collo. Momenti intimi che hanno provocato la reazione stizzita di Ciavy: “Lei è entrata da innamorata e vittima ma la vera vittima sono io” - ha affermato il trentacinquenne che, come mostrato nell’anteprima mandata in onda ieri sera, chiederà il falò di confronto nel corso della terza puntata del reality dei sentimenti.