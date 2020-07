Il numero di Uomini e donne Magazine che è uscito oggi, venerdì 17 luglio, ha raccolto gli sfoghi di Sammy Hassan e Giovanna Abate dopo la fine della loro breve storia d'amore. Se l'ex corteggiatore ha rilasciato un'intervista alla rivista di Gossip, la romana ha preferito affidare ad una lettera scritta di suo pugno le sensazioni che ha provato e che prova tutt'ora per il ragazzo che ha scelto in tv e col quale non è stata fidanzata neppure un mese.

Le prime parole di Giovanna sulla storia nata a U&D

È passato poco più di un mese e mezzo da quando i telespettatori di U&D hanno assistito al fidanzamento tra Giovanna e Sammy.

Oggi, dopo settimane di chiacchiere e smentite fatte a mezza bocca, è arrivata la conferma ufficiale che la coppia è scoppiata per ragioni legate soprattutto all'incompatibilità caratteriale e alla distanza geografica.

Se Hassan ha rilasciato un'intervista al magazine del dating-show per confermare di essere di nuovo single, l'ex tronista ha inviato allo stesso una lettera nella quale ha raccontato la sua verità su una storia che da tempo è sulla bocca di tutti.

"Mi sono presa del tempo per capire cosa stava succedendo alla mia relazione, che è stata stroncata sul nascere", inizia così lo sfogo della romana sul legame con il corteggiatore che per mesi le ha fatto battere il cuore davanti alle telecamere.

La giovane ha fatto sapere di aver sperato fino alla scorsa settimana che le cose tra lei e il fidanzato si sistemassero, tant'è che aveva pronta una valigia per andare a Milano da lui e chiarire la situazione.

L'attacco dell'ex tronista di U&D a Sammy

Leggendo la lettera che Giovanna ha inviato a U&D Magazine, ci si rende subito conto che lei dà la maggior parte delle colpe a Sammy per la fine della loro relazione, tant'è che scrive: "Mi sono accorta che la voglia c'era solo da parte mia.

A lui è mancata la volontà una volta usciti da lì. Non abbiamo avuto neppure il tempo di conoscerci davvero".

La Abate ha anche raccontato di aver fatto parecchi tentativi affinché la storia con Hassan decollasse lontano dai riflettori, ma "da sola non sono riuscita ad andare da nessuna parte".

La bella romana conferma di vivere l'ennesima delusione d'amore della sua vita, ma non si dice affatto pentita della scelta che ha fatto i primi di giugno: "Ho sempre preferito il cuore alla ragione, per questo rifarei tutto quello che ho fatto".

Giovanna ha anche detto che spera di incontrare una persona che le faccia battere il cuore e che sappia amarla come lei vorrebbe, ed ha concluso la sua lettera con queste parole: "Sbagliando, prima o poi farò l'errore giusto".

La conferma di Sammy a U&D Magazine

L'intervista esclusiva che Hassan ha rilasciato al numero del magazine di U&D che è uscito in queste ore, contiene la versione del ragazzo sulla precoce separazione dalla fidanzata.

"Ci siamo lasciati, è vero, ma la decisione definitiva l'abbiamo presa la prima settimana di luglio", ha fatto sapere Sammy per spiegare perché sia lui che Giovanna sono rimasti in silenzio per quasi un mese sui loro problemi di coppia.

"Litigavamo per tutto, lei non è pronta ad una relazione con una persona come me", ha aggiunto l'ex corteggiatore nel raccontare i motivi che l'hanno allontanato in modo irrimediabile dalla Abate a poche settimane dalla scelta in tv.

Il romano ha anche sostenuto che la tronista correva troppo nel loro rapporto, come se stessero insieme dal primo incontro davanti alle telecamere e non da quando si sono scelti i primi di giugno.

Pare che anche la distanza (lei vive a Roma, lui a Milano) abbia influito nell'aumentare le incomprensioni tra i due che discutevano parecchio già quando partecipavano al dating-show Mediaset.