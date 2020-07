Giovanna Abate ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e donne. L'ex tronista romana ha fornito la sua versione dei fatti in merito alla fine della storia con Sammy Hassan. La 25enne ha spiegato che ancora oggi sta cercando di metabolizzare cosa sia accaduto lontano dai riflettori con il suo ormai ex fidanzato. In modo dettagliato Giovanna ha ricostruito tutti i movimenti della coppia, una volta usciti dal dating show di Maria De Filippi.

La versione di Giovanna Abate

Dopo essere rimasta in silenzio Giovanna Abate ha parlato della rottura con Sammy Hassan. Attraverso il magazine di Uomini e Donne l'ex tronista ha spiegato che, prima di fornire la sua versione dei fatti ha preferito aspettare le dichiarazioni del suo ex fidanzato altrimenti sarebbe stata una follia.

Senza mezzi termini l'ex tronista del dating show di Canale 5 ha dichiarato: "E' stato un boccone amaro da mandare giù". Abate ha ammesso di avercela messa tutta per fare andare bene la storia d'amore con Sammy, ma i suoi sforzi si sono rivelati inutili.

Nell'intervista Giovanna ha confidato che era consapevole che la storia con Hassan poteva sbocciare in amore o essere un pasticcio. Tuttavia la 25enne è uscita da Uomini e Donne con la consapevolezza di conoscere meglio il vocalist di origini egiziane. Giovanna Abate ha precisato: "Se essere seri in un rapporto significa correre, allora sì vado a 3.000". L'ex tronista ha spiegato che voleva solamente portare Hassan nel suo mondo, per fargli conoscere la sua famiglia e le sue amiche.

L'ex protagonista di Uomini e Donne con rammarico ha dichiarato: "La mia storia è finita lì su quelle poltrone rosse al centro dello studio".

I movimenti della coppia

Al magazine di Uomini e Donne Giovanna Abate ha ricostruito tutti i movimenti della coppia, una volta usciti dal programma. I primi giorni erano andati a gofie vele, nononostante ci sia stato qualche litigio.

L'ex tronista romana ha raccontato di essere salita a Milano il 22 giugno. Per fare in modo che Sammy Hassan non avesse problemi con il suo bambino, Abate ha dormito a casa di Cecilia Zagarrigo. La 25enne ha precisato di avere visto il suo fidanzato pochissimo pur di non occupare i suoi spazi, dunque ha fornito una versione differente da quella dell'ex corteggiatore: "Trovo un po' meschino che vuole girare la frittata".

Stando alle dichiarazioni della romana la lite che ha allontanato Giovanna e Sammy è avvenuta proprio nel capoluogo lombardo. Secondo la 25enne, il suo ex fidanzato si sarebbe sempre e solo preoccupato di ufficializzare la crisi piuttosto che cercare una soluzione per farla rientrare. Nell'intervista è emerso che Giovanna, prima del compleanno del vocalist, aveva deciso di raggiungere Sammy a Milano per chiarire la situazione. Una volto visti i dissapori tra i due sembravano archiviati, ma Abate ha raccontato che durante la notte Sammy ha ripreso il discorso riguardante i problemi di coppia.

Il giorno dopo l'ex tronista avrebbe appreso solamente dai social che il suo ex fidanzato aveva deciso di passare il compleanno a Forte dei Marmi.

Stanto a quanto riportato dalla 25enne, l'ultimo incontro della coppia sarebbe avvenuto proprio nell'hotel di Milano. Da quel momento le strade dei due si sono divise definitavamente: l'ex tronista avrebbe più volte cercato di trovare un punto d'incontro mentre Hassan avrebbe fatto capire a Giovanna di voler chiudere la storia.

Giovanna Abate al termine dell'intervista con il magazine Uomini e Donne ha espresso un suo commento personale: "Per me siamo usciti coppia, per lui come una grande conoscenza".

La replica dell'ex tronista a Giulio Raselli

Giovanna Abate prima di concludere l'intervista ha risposto alle frecciatine di Giulio Raselli. Quest'ultimo, dopo la rottura tra Giovanna e Sammy, ha dichiarato: "Abate sapeva che con Hassan non sarebbe andata bene".

Secondo la 25enne romana, il giovane di Valenza sarebbe dovuto restare in silenzio anziché sparare dei giudizi. L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che, Giulio è stato solamente fortunato ad aver trovato una persona come Giulia D'Urso che condivide i suoi stessi obbiettivi. Infine, Giovanna Abate ha tagliato corto: "Non credo sia giusto, si è screditato da solo".