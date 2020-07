Giovanni Longobardi e Veronica Ursida hanno pubblicato su Instagram la loro prima foto di coppia. I due ex protagonisti di Uomini e donne si sono scambiati un tenero bacio nella splendida cornice di Capri.

Per chi non avesse seguito il percorso dei due protagonisti del dating show di Canale 5, è bene fare un piccolo riepilogo. Giovanni Longobardi aveva deciso di abbandonare Uomini e Donne perché non si fidava di Ursida. D'altro canto Veronica, essendo interessata solamente a Giovanni, aveva preferito lasciare il programma.

Scatta il primo bacio per Veronica e Giovanni

La conoscenza tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi prosegue a gonfie vele.

Dopo un periodo di alti e bassi, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno trascorso alcuni week end insieme. Questa volta però, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto.

Attraverso i rispettivi profili Instagram, sia l'ex dama che l'ex cavaliere hanno pubblicato uno scatto in cui si baciano appassionatamente. Entrambi hanno deciso di farsi una dedica, Veronica ha scritto: "E quel bacio fu l'inizio di tutto". Anche il calciatore campano ha condiviso con i suoi fan un pensiero affettuoso per la sua nuova compagna: "Non siamo mai così privi di difese come quando ci baciamo".

La neo coppia, dopo lo scatto, ha deciso di fare anche una diretta Instagram, nella quale Veronica e Giovanni hanno parlato del loro rapporto.

Entrambi hanno dichiarato di non voler tornare a Uomini e Donne a settembre se staranno ancora insieme. Tuttavia, Ursida e Longobardi hanno sottolineato la loro gratitudine al programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

Ursida-Longobardi non sarebbero favorevoli a Temptation Island

Nel corso della diretta con i loro fan, le domande sono state davvero tante.

In molti si sono complimentati per il lieto fine della coppia. Tra i vari commenti indirizzati a Veronica Ursida e Giovanni Longobardi un utente ha chiesto loro se fossero propensi ad un'eventuale partecipazione a Temptation Island. I due diretti interessati hanno spiegato di essere entrambi gelosi l'uno dell'altra: dunque, non sarebbero favorevoli ad un reality show come Temptation Island in cui tentatori e tentatrici provano a mettere in difficoltà le varie coppie.

La coppia, ad oggi, pensa solo a godersi l'estate e il loro amore. Chissà se Gianni Sperti, sempre piuttosto critico nei confronti della dama di Uomini e Donne, riuscirà a cambiare idea.