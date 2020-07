Giovedì 16 luglio sono stati diffusi i palinsesti Rai della stagione 2020/2021 che prevedono il ritorno de Il Paradiso delle Signore Daily e di alcune Serie TV tra le più amate dai telespettatori italiani tra cui L'Allieva e Un passo dal cielo. A tal proposito, c'è tanta curiosità di rivedere Daniele Lotti nei panni del comandante della forestale Francesco Neri. Le anticipazioni della 6^ stagione, in programma ad inizio 2021, segnalano che il protagonista farà la conoscenza di Dafne, mentre Vincenzo Nappi riabbraccerà la sorella Manuela.

Un passo dal cielo si trasferisce in Veneto per la sesta stagione

A fare da sfondo alla serie tv non sarà più il lago di Braies e San Candido, ma bensì il lago di Mosigo a San Vito di Cadore. La troupe di Un passo dal cielo ha deciso di migrare dal Trentino Alto Adige al Veneto per questa imperdibile sesta stagione formata da sole 8 puntate, ma dense di novità. A tal proposito, il direttore della commissione Jacopo Chessa ha espresso la sua soddisfazione per aver portato il prodotto in Veneto, con la speranza che possa tirare su il turismo dopo mesi di blocco totale dovuto al lockdown.

Daniele Liotti sarà affiancato anche questa volta da Enrico Ianniello nei panni dell'ispettore di polizia Vincenzo Nappi e dal simpatico Huber Frabricetti, interpretato da Gianmarco Pozzoli.

Inoltre, si assisterà al ritorno della conturbante Manuela, la sorella di Vincenzo, interpretata dall'attrice Giusy Buscemi, ex Miss Italia 2012, che porterà scompiglio grazie ad un segreto del suo passato. Riconfermata l'attrice Pilar Fogliata nei panni di Emma Giorgi.

Francesco diviso tra Dafne e Emma

Le anticipazioni di Un passo dal cielo riguardanti la sesta stagione in onda nella prima parte del 2021 su Rai Uno, raccontano che ci saranno grossi colpi di scena per i suoi protagonisti. Scendendo nel dettaglio, Francesco sarà impegnato in una missione di salvataggio in uno dei boschi più suggestivi della zona, dove farà la conoscenza di Dafne, che diventerà il suo interesse sentimentale.

Il comandante Neri, infatti, sarà al centro di un triangolo amoroso visto che nell'ultima puntata della 5^ serie aveva scelto di continuare la sua vita accanto ad Emma, ma l'incontro con Dafne cambierà le carte in tavola. A tal proposito, il comandante della forestale apparirà molto preoccupato per Cristoph, il padre di Dafne che vive in compagnia di un'aquila in mezzo alle montagne, lontano dai familiari.

Vincenzo ritrova la sorella Manuela

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Vincenzo. L'ispettore della polizia apparirà sempre più deciso a dimenticare la separazione dalla consorte e dare una nuova famiglia alla bambina, cresciuta sola con le sue forze. Anche in questo caso, Nappi sarà messo di fronte ad una scelta.

Difatti, il suo cuore batterà per due donne: l'ecologista Pamela e Carolina, una ragazza tutta pepe con un passato da scoprire. Infine, rivedremo Huber e la scoppiettante Manuela, la sorella dell'ispettore.