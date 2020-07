È tornata in onda su Rai 3 la soap opera Un posto al sole con le sue puntate inedite. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 20 al 24 luglio riportano che tra i principali protagonisti ci sarà Filippo, il quale proverà a dare un po' di serenità e stabilità alla piccola Irene dopo un periodo burrascoso. Marina, invece, si ritroverà a dover fare da mediatrice tra Fabrizio e Roberto.

Patrizio incrocerà per la prima volta il suo sguardo con Clara e resterà profondamente colpito dal fascino della ragazza.

Le anticipazioni di Un posto al sole 20-24 luglio: Patrizio resta colpito da Clara

Gli spoiler di Un posto al sole dal 20 al 24 luglio si soffermano anche su Viola che continuerà ad essere in crisi con Eugenio. La loro relazione sembrerà ormai arrivata ad un punto di non ritorno.

Clara e Alberto, invece, parteciperanno ad un pranzo organizzato nel cortile di Palazzo Palladini: sarà presente anche Patrizio, il quale rimarrà profondamente colpito dalla bellezza della ragazza che lo lascerà senza parole.

Angela sarà preoccupata per il periodo difficile che sta attraversando Viola. Nel tentativo di risollevarle il morale, le farà un regalo di compleanno che però non verrà accolto positivamente da Bruni: la sua reazione, infatti, non sarà delle migliori.

Roberto sembrerà deciso a far saltare definitivamente l'accordo con i Cantieri, ma Filippo non sarà d'accordo con lui e proverà a convincerlo a rivedere la sua posizione in merito.

Nicotera mette sotto pressione Alberto per avere notizie sul boss

Nicotera sarà impegnato nella ricerca di informazioni sul boss Tregara e a tal proposito metterà sotto pressione Alberto affinché si decida a fornirgli informazioni preziose.

Palladini però sarà preoccupato perché avrà il timore che le sue rivelazioni possano mettere a repentaglio la sua vita e quelle dei propri familiari. Patrizio, intanto, dopo il colpo di fulmine per Clara, non nasconderà affatto la sua infatuazione per la giovane.

Marina sarà piuttosto in pensiero per gli ultimi screzi sul lavoro tra Roberto e Filippo.

Per questo motivo, l'imprenditrice contatterà Ferri per proporgli un compromesso sul chartering che possa riportare un pizzico di serenità ed equilibrio. Ricordiamo che Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 intorno alle 20:45 circa. Le puntate sono disponibili anche in replica sulla piattaforma gratuita Rai Play.