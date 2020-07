Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato molto spazio ai personaggi di Niko Poggi e Susanna Picardi. I preparativi per il loro matrimonio non procedono per il meglio e i problemi che affliggono la coppia sono ben più gravi di quelli della semplice organizzazione. Niko si renderà infatti conto del fatto che la ragazza non sembra essere molto convinta all'idea di sposarsi. Ci sarà spazio anche per una storyline dai toni molto più leggeri, con Giulia Poggi che si farà prendere da una nuova insana passione verso la tv d'intrattenimento trash. A seguire, le anticipazioni e le trame relative agli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 3 al 7 agosto alle 20:45 su Rai 3.

I dubbi di Susanna

In queste puntate di Un posto al sole, si è potuto notare quanto Susanna (Agnese Lorenzini) risulti infastidita a sentir parlare di preparativi per il suo matrimonio. Va aggiunto che la donna sembra aver maturato un certo interesse verso Eugenio Nicotera (Paolo Romano) che potrebbe andare ben al di là della semplice stima professionale. Nei prossimi episodi, anche Niko (Luca Turco) si renderà conto di quanto la ragazza diventi insofferente dinanzi all'argomento nozze. Il giovane Poggi capirà che la Picardi nutre seri dubbi riguardo al matrimonio, tuttavia Susanna cercherà in qualche modo di rabbonirlo e rassicurarlo. Quest'ultima, in realtà, sarà presa da tutt'altri pensieri e si dedicherà anima e corpo alle indagini intraprese dal magistrato Nicotera.

Tra l'altro sarà proprio Susanna ad individuare un elemento chiave che potrebbe portare alla definitva risoluzione del caso. Nel frattempom anche Alberto (Maurizio Aiello) farà un'importante scoperta su Nicotera. L'avvocato Palladini, convinto di aver trovato finalmente il punto debole di Eugenio, cercherà di sfruttare questa preziosa informazione a proprio vantaggio.

Giulia e la tv trash

Dopo la terribile esperienza della truffa romantica, nelle prossime puntate di Un posto al sole Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) sarà protagonista di una storyline dai toni decisamente più leggeri. A quanto pare, la donna inizierà ad interessarsi ad un certo tipo di programmi trash.

Non viene chiarito a quale spettacolo si farà maggiormente riferimento, ma la donna inizierà ad appassionarsi a una programmazione di livello alquanto discutibile. In ogni caso, destino vorrà che Franco Boschi (Peppe Zarbo) cancelli per errore il programma preferito della Poggi senior. La donna, ormai dipendente da queste trasmissioni, andrà su tutte le furie, scatenando la sua ira sul povero Boschi.